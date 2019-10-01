"التخطيط القومي" يوصي بتبني رجال الأعمال مشروعات التكنولوجيا للشباب

أوصى معهد التخطيط القومي برئاسة الدكتور علاء زهران، بضرورة دور رجال الأعمال في تبني المشروعات التكنولوجية التي يقوم بها الشباب ودعمهم وتحفيزهم وتقديم يد العون لهم، خصوصا خريجي الجامعات بالتخصصات التكنولوجية.



جاء ذلك خلال أولي فعاليات المعهد للعام الأكاديمي 2019/2020 الجاري، بحضور الدكتورة عزيزة عبدالرزاق، الخبير الاقتصادي بالمعهد و الدكتورة أماني الرئيس، مدير مركز الأساليب التخطيطية بالمعهد.



وأكد المعهد، أنه ينبغي أن تكون هناك استراتيجية واضحة للتحول الرقمي من خلال وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات تبني استراتيجية للتحول الرقمي وهو ما يتطلب المزيد من الأبحاث والدراسات المستفيضة في ذلك الملف و دارسة كافة الآثار سلبية على النواحي الاجتماعية والثقافية والفكرية، ومحاولة إيجاد آليات لمواجهتها و الحد منها.



وذكر المعهد أنه ينبغي العمل علي بناء كوادر متخصصة وعلى قدر عال من الكفاءة في مجال أمن المعلومات والشبكات، بجانب مراعاة الجوانب التشريعية في قضايا تكنولوجيا المعلومات ورفع الوعي المجتمعي بها بما يضمن حقوق وواجبات المستخدمين لها.



وشدد المعهد علي ضرورة البحث في سبل وآليات تغيير وتأهيل الثقافة المصرية تجاه قضية التحول الرقمي، وتطبيق التكنولوجيات الحديثة في الأنشطة اليومية والحياتية.