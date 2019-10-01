بـ 35 جنيها.. رسوم كسح مياه الصرف الصحى للمواطنين في الأقصر

محافظة الأقصر بالرغم من أنها محافظة سياحية إلا أنها حتى الآن لم تنته من توصيل مرفق الصرف الصحي إلى كل مراكز .



وتقوم المحافظة عن طريق الوحدات المحلية التابعة لها بتوفير سيارات كسح مياه الصرف بمقابل مادي مناسب مع ظروف ارتفاع أسعار المواد البترولية .



وأعلنت المحافظة ايضا بجوار سياراته ، التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وبينها لتوفير خدمة أفضل للمواطنين، تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن لديها 23 سيارة كسح موزعة على 7 مراكز بالمحافظة للقيام بكسح البيارات الخاصة بالمواطنين نظير مبلغ وقدره 35 جنيهًا للنقلة الواحدة غير شامل الضريبة ويتم الكسح فور سداد الرسوم.



