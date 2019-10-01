بـ 35 جنيها.. رسوم كسح مياه الصرف الصحى للمواطنين في الأقصر

محافظة الأقصر بالرغم من أنها محافظة سياحية إلا أنها حتى الآن لم تنته من توصيل مرفق الصرف الصحي إلى كل مراكز .
وتقوم المحافظة عن طريق الوحدات المحلية التابعة لها بتوفير سيارات كسح مياه الصرف بمقابل مادي مناسب مع ظروف ارتفاع أسعار المواد البترولية .
وأعلنت المحافظة ايضا بجوار سياراته ، التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وبينها لتوفير خدمة أفضل للمواطنين، تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن لديها 23 سيارة كسح موزعة على 7 مراكز بالمحافظة للقيام بكسح البيارات الخاصة بالمواطنين نظير مبلغ وقدره 35 جنيهًا للنقلة الواحدة غير شامل الضريبة ويتم الكسح فور سداد الرسوم.
وتقوم المحافظة عن طريق الوحدات المحلية التابعة لها بتوفير سيارات كسح مياه الصرف بمقابل مادي مناسب مع ظروف ارتفاع أسعار المواد البترولية .
وأعلنت المحافظة ايضا بجوار سياراته ، التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وبينها لتوفير خدمة أفضل للمواطنين، تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن لديها 23 سيارة كسح موزعة على 7 مراكز بالمحافظة للقيام بكسح البيارات الخاصة بالمواطنين نظير مبلغ وقدره 35 جنيهًا للنقلة الواحدة غير شامل الضريبة ويتم الكسح فور سداد الرسوم.