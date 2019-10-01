Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بـ 35 جنيها.. رسوم كسح مياه الصرف الصحى للمواطنين في الأقصر

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:26 م
كسح مياه الصرف الصحى
كسح مياه الصرف الصحى
Advertisements
شمس يونس
محافظة الأقصر بالرغم من أنها محافظة سياحية إلا أنها حتى الآن لم تنته من توصيل مرفق الصرف الصحي إلى كل مراكز .

وتقوم المحافظة عن طريق الوحدات المحلية التابعة لها بتوفير سيارات كسح مياه الصرف بمقابل مادي مناسب مع ظروف ارتفاع أسعار المواد البترولية .

وأعلنت المحافظة ايضا بجوار سياراته ، التعاون المثمر بين شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالأقصر وبينها لتوفير خدمة أفضل للمواطنين، تنوه شركة مياه الشرب والصرف الصحى بأن لديها 23 سيارة كسح موزعة على 7 مراكز بالمحافظة للقيام بكسح البيارات الخاصة بالمواطنين نظير مبلغ وقدره 35 جنيهًا للنقلة الواحدة غير شامل الضريبة ويتم الكسح فور سداد الرسوم.

 
Advertisements

ترشيحاتنا

ماني معلقا على أزمته مع محمد صلاح: مش شايفني في الملعب

جريمة قتل بشعة.. التحريات تكشف تفاصيل جريمة قتل سيدة أبو النمرس

رسالة خاصة من رئيس البرلمان لرجال الجيش والشرطة

هبوط حاد في أسعار الذهب

شاهد.. كيف ردت ابنة فيفى عبده على إهانة أمها

إرجاع 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن معايير الاستبعاد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور