في اليوم العالمي للقهوة.. أين تحصل على أفضل فنجان ؟

يصادف اليوم الثلاثاء الموافق 1 أكتوبر اليوم العالمى للقهوة معشوقة المليارات حول العالم، حيث تفنن البشر منذ قرون مضت فى تقديم أفضل فنجان على الإطلاق، فكانت البداية لدى العرب، فهم أول من زرعوا البن فى القرن الخامس عشر، واستخرجوا منه القهوة ليقدموها للعالم.





ولكن الفرنسيين شاركوا فى تلك القصة المثيرة، بعدما قدم عالم فرنسى ماكينة صنع اسبريسو فى القرن التاسع عشر، تحديدًا فى عام 1843.





وبحسب سى إن إن، نستعرض خريطة الحصول على أفضل فنجان قهوة فى العالم، فقط عليك وضع اسم المكان الذى نرشحه لك عبر تطبيق خرائط جوجل، والذهاب إليه مباشرةً والاستمتاع بالتجربة.





1- نيوزيلندا

وتخلل العالم بعد ذلك عدة محاولات لتطوير القخوة، فظهر الـ Frappuccino، ليلحق به الـ لاتيه، بعدما ظهر لأول مرة بخفق الحليل مع القهوة فى سيدني الأسترالية وذاع صيته، حتى أصبح المشورب المفضل فى نيوزيلندا، ومن ثم المشروب الوطني غير الرسمي هناك، لذلك اذا قررت الحصول على فنجان منه هناك عليك زيارة Flight Coffee Hangar أو Lamason Brew Bar









2- أستراليا

أما اذا كنت مقيم فى استراليا تحديدًا فى ملبورن، فعليك الذهاب إلى Piccolo latte، حيث ستجد طعم الإسبريسو قوى للغاية فى الفنجان الخاص بك فى Axil Coffeehouse Roasters، أو Auction Rooms، أو Dead Man Espress.









3- فيتنام

وبالنسبة للمقيمين فى فيتنام، او محبى زيارة هذا البلد، ستحصل على تجربة ممبة من القهوة الداكنة ذات الفوم الأبيضا الكثيف، ولكن فى أماكن محددة بمدينة هانوي، والسبب فى ذك هو الفرنسين أثناء احتلالهم لفيتنام، حيث نشروا زراعة البن بكثافة، وفنجانك ستجده فى Cafe Giang أو Cafe Dinh أو Cafe Duy Tri، و Xofa Cafe & Bistro اذا كنت تريد قهوتك بالبندق.





4- ايطاليا

توفر لك العاصمة روما تجربة واحدة فقط، لأن معظم الإيطاليين لا يفضلو القهوة، لذلك فالخيار المتاج لك أثناء تواجدك فى العاصمة الإيطالسة روما هو الإسبريسو، ولديك 3 أماكن فقط للحصول على ذلك، وهم Rosati، و Sant' Eustachio، و Giolitti.





5- سنغافورة

أحد أهم مميزات تلك البلد هى العشق القديم للقهوة فى ثقافة شعبها على مر العصور، وبالرغم من قلة العديد من محال تقديم القهوة إلا أنه عادت للنشاط والظهور من جديد بقوة، فهناك أكثر من خيار كالإسبريسو، اللاتيه، وحتى الكابوتشينو، كل ذلك تجده بسهولة Strangers' Reunion، أو Dutch Colony، أو Chye Seng Huat Hardware، أو Bukit Timah.





6- سياتل

كان لابد من مشاركة قوية لإحدى المدن الأمريكية، وهى سياتل التى تأتى صدارة تلك الصناعة، حيث تتميز بقوة قى تقديم نوعين من القهوة الأول الإسبريسو، ويليه مباشرة الكابوتشينو، وتوفر 3 أماكن هناك تلك التجربة، وهم Victrola Coffee Roasters، Empire Espresso، وSeattle Coffee Works.





7- النمسا

لك أن تتخيل إدراج منظمة اليونسكو محلات القوة فى النمسا كتراث فى عام 2011 منذ 8 سنوات، حيث تزخر العاصمة فيينا

بأماكن متعددة تقدم تجربة مميزة، فهناك من الصعب أن تحصل على فنجان وتقول إنه سىء، ولكن نرشح لك الأفضل تمامًا، مثل Caffe Couture و Coffee Pirates و Demel، لتحصل على الإسبريسو او الكابوتشينو ومشتقاته، التى يعشقها النمساويون.





8- نيجيريا