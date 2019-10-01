طوارئ قصوى.. احتجاز طالب نبيجري مصاب بالملاريا فى مستشفى حميات بني سويف

احتجزت مستشفى حميات بني سويف طالب نيجيري "الجنسبة" مقيد بإحدي الجامعات الخاصة بالمحافظة، اليوم الثلاثاء، مصابًا بمرض الملاريا من النوع الثاني لتقديم الإسعافات الأولية والعلاج اللازم تحت إشراف الدكتور عبد الناصر حميدة وكيل وزارة صحة بني سويف.



واستقبل أطباء مستشفى الحميات طالب جامعي نيجيري الجنسية مصابًا بارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم محولًا إليها من أحد المراكز الطبية الخاصة وبالفحص والكشف على الطالب وإجراء التحاليل الطبية اللازمة تبين أنه مصابًا بمرض الملاريا من النوع الثاني وعلى الفور تم احتجازه داخل المستشفى لتقديم العلاج اللازم له.



وقامت إدارة الطب الوقائي بمديرية الصحة بإشراف الدكتورة أمنية أبو جبل مدير الإدارة باتخاذ الإجراءات المتبعة حيث قامت فريق طبي من الإدارة بالتوجه إلى مكان دراسة الطالب بالجامعة وتطهير مكان دراسته بالرش اللازم، وتم نقل 18 طالبًا يحملون من المخالطين للمريض إلى مستشفى الحميات وفحصهم وإجراء التحاليل وتبين سلامتهم وعدم إصابتهم بالمرض.



وقال مصدر طبي بمديرية الصحة إن الطالب مصاب المرض منذ فترة وكان يتلقى العلاج داخل بلده حيث تبين من سؤاله أنه لم يكمل العلاج الخاص بالمرض وحضر إلى مصر لحضور الدراسة بأحد الجامعات الخاصة ببني سويف وفؤجئ بعودة المرض إليه مرة أخرى فانتقل إلى أحد المراكز الخاصة حيث تم تشخيص الحالة على أنه تيفود وقرروا إحالته إلى مستشفى الحميات وتبين فيما بعد من إجراء التحاليل الطبية إنه مصابًا بمرض الملاريا من النوع الثاني، ويتلقى العلاج اللازم داخل المستشفى

