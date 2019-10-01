اجتماعات اللجنة المصرية الروسية للتعاون التجاري والاقتصادي..أكتوبر الجاري

أعلن جهاز التمثيل التجاري، أن فعاليات الدورة رقم الـ،12 لأعمال اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني ستعقد خلال الفترة من 7-10 أكتوبر الجاري في القاهرة.



وذكر الجهاز - في بيان اليوم الثلاثاء - أنه سيتم مناقشة سبل وآليات تطوير وتنمية مجالات التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين البلدين ، حيث يرأس التمثيل التجاري الجانب المصري في اجتماع اللجنة المشتركة على مستوى الخبراء ، التي ستنعقد يومي 8 و9 أكتوبر.



من جانبه ، أعد المكتب التجاري في موسكو، برئاسة المفوض التجاري ناصر حامد ، تقريرا عن الاقتصاد الروسي أشار فيه إلى أن الاقتصاد الروسي سجل في عام 2018 نموًا قياسيًا في الناتج القومي الإجمالي بنسبة 2,3% لأول مرة منذ 6 سنوات، لارتفاع أسعار النفط في السوق العالمي في عام 2018، فضلا عن تحقيق نحو 14 مليار دولار عوائد استضافة روسيا لبطولة كاس العالم لكرة القدم .



وأضاف التقرير أن البنك الدولي خفض توقعاته للاقتصاد الروسي لعام 2019 ، حيث من المتوقع أن يتراجع نمو الناتج القومي الإجمالي بنسبة 1,2% بنهاية عام 2019..و طبقا للإحصاءات الرسمية الصادرة عن البنك المركزي الروسي ، بلغ الناتج القومي الإجمالي في عام 2018 نحو 1652,5 مليار دولار، حيث تضمنت أهم قطاعات الناتج القومي الإجمالي، الصناعة (12.3%)، استخراج الموارد الطبيعية (11.5%)، تجارة التجزئة (12.8)، حصيلة الضرائب (10.7%) الأنشطة العقارية (8.2%) .



وأشار إلى أن قطاع الصناعة الروسية، يضم عددا من الصناعات التنافسية على المستوى العالمي أهمها النفط والغاز، التعدين، معالجة الأحجار الكريمة والمعادن، صناعة الطائرات، إنتاج الصواريخ وصناعة الفضاء، الصناعات النووية، صناعة الأسلحة والمعدات العسكرية، الهندسة الكهربائية، الورق، صناعة السيارات، النقل، الطرق والصناعات الخفيفة.



فيما تبلغ نسبة صناعة الهندسية الميكانيكية نحو 30% من الصناعة في روسيا الاتحادية، ومن أهم تلك الصناعات الإلكترونيات، الهندسة الكهربائية، الحواسب الآلية، الروبوتات، هندسة الآلات، صناعة الآلات، صناعة السيارات، صناعة الطائرات، بناء السفن، إلخ.

ولفت التقرير إلى أن روسيا تحتل المرتبة الثانية في العالم بعد الولايات المتحدة في إنتاج موارد الطاقة، والمرتبة الثالثة في العالم بعد الولايات المتحدة والصين في الاستهلاك المحلي، ويتم إنتاج أكثر من 85 % من الغاز في سيبيريا الغربية وتصديره إلى الخارج.



وتابع أن الحديد والصلب المدرفل وغير المدرفل من أهم المنتجات التي يتم استخدامها في الصناعة الروسية، فهي تمثل نحو 90% من المعادن المستخدمة في الصناعة في روسيا الاتحادية..لافتا إلى أن قطاع الزراعة يمثل في روسيا الاتحادية 3,1% فقط من الناتج القومي الإجمالي، وتشكل الأراضي الزراعية نحو 13% من إجمالي الأراضي الروسية، حيث تعتبر الحبوب (القمح والشعير)، الخضروات والبطاطس أهم المنتجات الزراعية.



ونوه التقرير إلى عام 2018 شهد تراجع الاستثمارات الأجنبية والمباشرة وغير المباشرة في روسيا بنسبة 48,63% و7,65% على التوالي، حيث بلغت قيمة الاستثمارات المباشر نحو 13.3 مليار دولار عام 2018، مقارنة بنحو 25.9 مليار دولار عام 2017، بينما بلغت قيمة الاستثمارات غير المباشرة نحو 407.3 مليار دولار خلال عام 2018 مقارنة بنحو 441.1 مليار دولار عام 2017، وتعتبر قبرص، لوكسمبورج، المملكة المتحدة، وأيرلندا أهم الدول المستثمرة في روسيا الاتحادية.



وقد تم تأسيس صندوق الاستثمار الروسي المباشر برأس مال قدره 10 مليارات دولار في عام 2011 ، بهدف التعاون مع عدد من الدول في مجالات جذب الاستثمار الأجنبي المباشر لتطوير المناطق المختلفة الروسية، ومن أهم الدول والشركات العالمية والمؤسسات المالية والبنوك ومؤسسات التمويل التي وقع صندوق الاستثمار الروسي المباشر معها اتفاقيات الصين، الكويت، الهند، السعودية، إيطاليا، فرنسا، اليابان،و الإمارات..

