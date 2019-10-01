Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الجوكر والولد الشقى.. رسالة حب من أحمد فتحى لـ تريزيجيه فى عيد ميلاده

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:24 م
احمد فتحى وتريزيجيه
احمد فتحى وتريزيجيه
Advertisements
محمد بدران
وجه أحمد فتحى نجم النادى الأهلى، رسالة تهنئة لـ محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده الـ 25 اليوم.

ونشر أحمد فتحى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة بصحبة تريزيجيه، وعلق "حبيبي عيد ميلاد سعيد". 

ورد عليه الأخير قائلًا "وانت طيب يا ابو ملك ربنا يديك الصحة دايما كده ياجوكر".

وقدم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، أداء رائعا خلال مباراة فريقه أستون فيلا أمام بيرنلي والتي انتهت بنتيجة (2-2)، يوم السبت الماضي في الجولة السابعة من البطولة.

وانضم تريزيجيه إلى أستون فيلا قادمًا من قاسم باشا التركي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.
الجوكر والولد الشقى.. رسالة حب من أحمد فتحى لـ تريزيجيه فى عيد ميلاده
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تامر عاشور يوجه رسالة لـ تريزيجيه بعد توقيعه لـ أستون فيلا

شاهد.. ملخص لمسات تريزيجيه فى أول ظهور بقميص آستون فيلا

الظهور الأول.. تريزيجيه يقود أستون فيلا لاكتساح تشارلتون 4/ 1 وديا.. فيديو

أستون فيلا يهزم ليفربول ويخطف حارس بيرنلي

كهربا يوجه رسالة مؤثرة إلى تريزيجيه في عيد ميلاده

جنش يوجه رسالة تهنئة لـ تريزيجيه لهذا السبب

ترشيحاتنا

بـ ملابس الكاوبوي.. شاهد مايا دياب في أحدث ظهور

بمكياج جذاب .. منة فضالي تتألق في أحدث ظهور لها

ديانج بره.. 21 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.. اعرف الأسماء

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور

3 فضائح لـ الترجي التونسي تضع الكاف في قفص الاتهام.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور