الجوكر والولد الشقى.. رسالة حب من أحمد فتحى لـ تريزيجيه فى عيد ميلاده

وجه أحمد فتحى نجم النادى الأهلى، رسالة تهنئة لـ محمود حسن تريزيجيه نجم فريق أستون فيلا الإنجليزي بمناسبة عيد ميلاده الـ 25 اليوم.





ونشر أحمد فتحى، عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورة بصحبة تريزيجيه، وعلق "حبيبي عيد ميلاد سعيد".





ورد عليه الأخير قائلًا "وانت طيب يا ابو ملك ربنا يديك الصحة دايما كده ياجوكر".





وقدم الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، أداء رائعا خلال مباراة فريقه أستون فيلا أمام بيرنلي والتي انتهت بنتيجة (2-2)، يوم السبت الماضي في الجولة السابعة من البطولة.



