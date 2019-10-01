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فن

هادي أسود​ يطرح أغنيته الجديدة "​الليلة​".. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:00 م
صدى البلد
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أحمد البهى
طرح الفنان السوري ​هادي أسود​ اغنيته الجديدة "​الليلة​"، عبر قناته الرسمية على يوتيوب ، والذى تعاون فيها مع الشاعر عادل رفول، والملحن جورج مارديروسيان.

الكليب الخاص بالأغنية تولى إخراجة سليم سموح وقد صوّر في الولايات المتحدة الأميركية مع راقصات أمريكيات.

كان هادي قد حقق نجاحًا كبيرًا بأغنيته السابقة التي أطلقها على طريقة السينجل وحملت اسم "يا كل العمر ".


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