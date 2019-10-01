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رياضة

وديا .. قفط يتعادل مع المدينة المنورة

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:37 م
نادي قفط الرياضي
نادي قفط الرياضي ونادي المدينة المنور
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رباب الهوارى
انتهت المباراة الودية بين الفريق الأول بنادي قفط الرياضي ونادي المدينة المنورة ،بالتعادل الإيجابي 2/2، ضمن استعدادات الفريقين للموسم الجديد بدورى القسم الثالث .

وصرح عبدالله ابوجبل المشرف علي الفريق في تصريحات "لصدى البلد" بأن اللقاءات الودية تمثل له وللجهاز الفنى أهم مراحل الاعداد للاطمئنان علي مستوى اللاعبين والوصول للقوام الأساسي الذي سيمثل قفط في الموسم الجديد بدورى القسم الثالث .

وتعاقد فريق قفط مع العديد من اللاعبين وهم :
أحمد طلعت ميدو لاعب المنيا وبني مزار - محمد توماس ،لاعب شبان قنا السابق- عبدالله كوتينهو ،لاعب الألومنيوم - أحمد كاتو، لاعب كهرباء الإسماعيلية- أسامة حسن،لاعب عمال فرشوط السابق- أحمد سمير، لاعب السكة الحديد- حسام عوض، لاعب شبان قنا- أحمد يوسف تاتو، لاعب شبان قنا - سعيد الضوي، لاعب قوص الرياضي- مؤمن الطاهر، لاعب مركز شباب نجع حمادي- أحمد خضر، لاعب اخميم السابق- إسلام ربيع لاعب نادي قنا - عطيتو أحمد عطيتو، لاعب جرجا السابق - محمد أبو الوفا، حارس مرمى قوص- علاء عبدالحميد ،حارس مرمى سلام إسنا- علاء سمير، لاعب قوص الرياضي- أحمد قاسم، لاعب بترول أسيوط السابق.
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