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تعليم

محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:00 م
محافظ جنوب سيناء
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض
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ايمن محمد
اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة القبول لمدرسة الفنية للتمريض بطور سيناء، حيث قرر المحافظ زيادة عدد الفصول المقبولة لفصلين بدلا من فصل واحد، بإجمالي ٦٠ طالب .

وأعلن الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ان عدد الطلاب الذين تقدموا لمدرسة التمريض بطور سيناء 332 طالب، تم قبول 60 طالبا بعد اجتيازهم للاختبارات المقررة للقبول .

وكل عام يرتفع الإقبال حيث إن خريج التمريض يتم تعيينه بمستشفيات جنوب سيناء .
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض
محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض
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