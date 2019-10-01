محافظ جنوب سيناء يعتمد نتيجة القبول بمدرسة التمريض

اعتمد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، نتيجة القبول لمدرسة الفنية للتمريض بطور سيناء، حيث قرر المحافظ زيادة عدد الفصول المقبولة لفصلين بدلا من فصل واحد، بإجمالي ٦٠ طالب .



وأعلن الدكتور خالد أبوهاشم، وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، ان عدد الطلاب الذين تقدموا لمدرسة التمريض بطور سيناء 332 طالب، تم قبول 60 طالبا بعد اجتيازهم للاختبارات المقررة للقبول .



وكل عام يرتفع الإقبال حيث إن خريج التمريض يتم تعيينه بمستشفيات جنوب سيناء .