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محافظات

فضيحة الفسيخ الفاسد بالإسكندرية.. سقوط أول ضحية وأعداد المصابين ترتفع لـ 32

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:01 م
فسيخ فاسد
فسيخ فاسد
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أحمد عبد العزيز
تواصلت أزمة الفسيخ الفاسد بالإسكندرية مع إعلان وفاة أول حالة وهي لسيدة مصابة بتسمم غذائي آثر تناولها فسيخ فاسد تدعى "سماسم.ع" 50 عاما من محافظة كفر الشيخ.

كان مركز السموم بالإسكندرية قد أصدر بيانا، قبل أيام، بشأن ما تم رصده من تزايد حالات تسمم الفسيخ، مطالبا جميع المواطنين بالامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناوله.

من جانبها أوضحت الدكتورة مها غانم، مدير مركز السموم بكلية الطب جامعة الإسكندرية، إن إجمالي حالات التسمم إثر تناول فسيخ فاسد التي وصلت المركز قد بلغت 32 حالة بدءا من السبت الماضي وحتى اليوم.

ولفتت إلى أن المركز استقبل اليوم فقط 7 حالات جميعهم من منطقة المعمورة عدا حالة واحدة من محافظة البحيرة، مشيرة إلى أن 20 مصابا تم إعطاؤهم المصل، فيما تم وضع 9 حالات في وحدة العناية المركزة وخروج 8 حالات بعد تماثلهم للشفاء، فيما جرى حجز باقي الحالات بمركز السموم.

وكان مركز السموم قد دعا، في بيان له السبت الماضي، المواطنين إلى الامتناع نهائيا وبشكل فوري عن تناول الفسيخ مهما كان مصدره موثوقا فيه أو حتى الذي تم تجهيزه داخل المنازل.

وأشار البيان إلى أنه لم يتم معرفة السبب الحقيقي وراء ظهور هذه الحالات في هذا الوقت بهذا الشكل الكارثي.
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