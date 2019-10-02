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برلمان

برلمانية: الإعلام المصري شهد انتفاضة مؤخرًا ويحتاج الدعم

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 04:19 ص
النائبة سوزى ناشدى
النائبة سوزى ناشدى
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أسامة علي
قالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الأخير عن الإعلام حدثت انتفاضة كبيرة فى الإعلام المصرى تمكنت من تعرية أكاذيب القنوات المعادية لمصر.

وأضافت سوزى ناشد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، إن أغلبية الشعب المصرى يعتمد على الإعلام كمصدر للمعلومة، وعلى هذا يجب أن يركز الإعلام المصرى خلال الفترة القادمة على محورين هامين، الاول التغطية الواسعة للايجابيات التى تشهدها مصر على كافة المستويات، المحور الثانى الرد على الشائعات خاصة التى تبثها القنوات المعادية لمصر عبر توضيح الحقائق.

وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إذا كنّا نتحدث عن البدء فى إصلاحات إعلامية خلال الفترة القادمة فيجب الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، لافتة إلى ان البعض يطلب الآن بعودة وزارة الإعلام مرة أخرى.

وأكد رئيس مجلس النواب على عبد العال أن الفترة المقبلة ستشهد إصلاحات سياسية وحزبية وإعلامية، وقال: الشعب قال إنه إيد واحدة خلف القيادة السياسية والقيادة ستبادر بتحية أكبر، اطمئنوا تماما".
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