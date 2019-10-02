برلمانية: الإعلام المصري شهد انتفاضة مؤخرًا ويحتاج الدعم

قالت النائبة سوزى ناشد عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إنه بعد حديث الرئيس عبد الفتاح السيسى خلال مؤتمر الشباب الأخير عن الإعلام حدثت انتفاضة كبيرة فى الإعلام المصرى تمكنت من تعرية أكاذيب القنوات المعادية لمصر.





وأضافت سوزى ناشد خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، إن أغلبية الشعب المصرى يعتمد على الإعلام كمصدر للمعلومة، وعلى هذا يجب أن يركز الإعلام المصرى خلال الفترة القادمة على محورين هامين، الاول التغطية الواسعة للايجابيات التى تشهدها مصر على كافة المستويات، المحور الثانى الرد على الشائعات خاصة التى تبثها القنوات المعادية لمصر عبر توضيح الحقائق.





وأكدت عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، إذا كنّا نتحدث عن البدء فى إصلاحات إعلامية خلال الفترة القادمة فيجب الالتزام بميثاق الشرف الإعلامى، لافتة إلى ان البعض يطلب الآن بعودة وزارة الإعلام مرة أخرى.



