الهلال السعودي يقسو على السد ويفوز برباعية بدوري أبطال آسيا ..فيديو

فاز الهلال السعودى على السد القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء المقام حاليا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.





بدأت مباراة الهلال والسد بضغط كبير من الفريق القطرى على الزعيم، وتمكن السد من التقدم سريعًا بالنيران الصديقة، عن طريق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.





وسرعان ما نجح جوميز في تصحيح خطئه، وأحرز هدف التعادل في المباراة عند الدقيقة 33، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق القطري عبدالكريم حسن في الدقيقة 36 بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على حكم اللقاء، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.





وكاد أكرم عفيف أن يهز شباك الزعيم في الدقيقة 41، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، وأهدر جوميز فرصة إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 44، بعدما تصدى سعد الشيب تسديدته؛ وحولها إلى ركلة ركنية.





وتمكن اللاعب علي البليهي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والسد القطري بتقدم الزعيم.





بدأ الشوط الثانى بتحفظ شديد من دفاع الفريق القطرى بسبب النقص العددى للاعبيه ولكن لم يصمد هذا الدفاع كثيرًا أمام الهجوم الكاسح للهلال والذى أدى لإحراز جوميز الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 60 ثم عزز الشلهوب النتيجة بالهدف الرابع فى الدقيقة 67 بعد نزوله بدقائق قليلة.



