Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الهلال السعودي يقسو على السد ويفوز برباعية بدوري أبطال آسيا ..فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 07:40 م
الهلال و السد
الهلال و السد
Advertisements
عمر سلامة
فاز الهلال السعودى على السد القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء المقام حاليا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

بدأت مباراة الهلال والسد بضغط كبير من الفريق القطرى على الزعيم، وتمكن السد من التقدم سريعًا بالنيران الصديقة، عن طريق النجم الفرنسي بافيتيمبي جوميز الذي سجل هدفًا بالخطأ في مرماه في الدقيقة 14.

وسرعان ما نجح جوميز في تصحيح خطئه، وأحرز هدف التعادل في المباراة عند الدقيقة 33، قبل أن يشهر الحكم البطاقة الحمراء للاعب الفريق القطري عبدالكريم حسن في الدقيقة 36 بعد اعتراضه بطريقة غير لائقة على حكم اللقاء، ليكمل أصحاب الأرض اللقاء بعشرة لاعبين.

وكاد أكرم عفيف أن يهز شباك الزعيم في الدقيقة 41، إلا أن تسديدته اصطدمت بالقائم، وأهدر جوميز فرصة إحراز الهدف الثاني عند الدقيقة 44، بعدما تصدى سعد الشيب تسديدته؛ وحولها إلى ركلة ركنية.

وتمكن اللاعب علي البليهي من تسجيل الهدف الثاني في الدقيقة 45، لينتهي الشوط الأول من مباراة الهلال والسد القطري بتقدم الزعيم.

بدأ الشوط الثانى بتحفظ شديد من دفاع الفريق القطرى بسبب النقص العددى للاعبيه ولكن لم يصمد هذا الدفاع كثيرًا أمام الهجوم الكاسح للهلال والذى أدى لإحراز جوميز الهدف الثانى له والثالث لفريقه فى الدقيقة 60 ثم عزز الشلهوب النتيجة بالهدف الرابع فى الدقيقة 67 بعد نزوله بدقائق قليلة. 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الهلال يقسو على الأهلي السعودي ويضع قدما في ربع نهائي أبطال آسيا.. فيديو

ملخص أهداف الهلال والأهلي دوري أبطال أسيا .. فيديو

الهلال يواجه السد في نصف نهائي أبطال آسيا بثلاثية في شباك الاتحاد .. فيديو

تعرف على موعد مباراة الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

الاتحاد الاسيوي يتوقع تألق ثلاثي الهلال السعودي أمام السد في نصف النهائي

جوميز يقود تشكيل الهلال السعودي أمام السد القطري في دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

شاهد.. هنا الزاهد تقلد محمد صلاح في أحدث ظهور من المالديف

ضربة جديدة لـ الجزيرة.. تفاصيل مثيرة

ديانج بره.. 21 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.. اعرف الأسماء

جمبسوت جينز.. زوجة ماجد المصرى تتألق بإطلالة كاجوال أنيقة

بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال مران اليوم

بسبب وفاة نجلها.. ريم البارودى تتصدر يوتيوب

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور