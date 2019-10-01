مدير التأمين الصحي يكشف تفاصيل تطبيق المنظومة الجديدة في 5 محافظات .. فيديو

قال الدكتور أحمد السبكي، المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، إنه بعد النجاح الكبير في تطبيق منظومة التأمين الصحي في محافظة بورسعيد، منح وزارة الصحة دفعة قوية للانطلاق في باقي المحافظات.



أضاف السبكي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أنه سيتم الانطلاق لتطبيق منظومة التأمين الصحي في 5 محافظات هى: الأقصر وأسوان، والاسماعيلية، والسويس، وجنوب سيناء.



أوضح المدير التنفيذي لمنظومة التأمين الصحي الشامل، أن هناك توجيهات بتقديم خدمات طبية عالية الجودة، والإسراع في تطبيق المنظومة في مختلف المحافظات، مشيرا إلى أنه سيتم العمل على تأهيل كل محافظة لبدء تطبيق المنظومة.



أكد الدكتور أحمد السبكي، أنه يتم تقسيم كل محافظة إلى مراحل، أولها تخطيط المحافظة، ورصد عدد المستشفيات التي تقدم الخدمة الصحية، والاستعانة ببيانات المرضى في كل محافظة.

