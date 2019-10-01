مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور

ظهرت الفنانة ليلى علوى الأسبوع الماضى خلال مشاركتها فى فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، بفستان أحمر طويل تميز بقصته الفضفاضة و بتصميمه و قماشه غير التقليدي.



وتألقت أيضا الفنانة سميرة سعيد بنفس الفستان، أثناء خضوعها لجلسة تصوير جديدة لصالح برنامج The Voice، التى تعد عضو من أعضاء لجنة التحكيم التي تضم كلا من محمد حماقي، وراغب علامة، وأحلام.



ونسقت كلا من ليلى علوى و سميرة سعيد المجوهرات و الإكسسوارات المتناسقة مع الفستان، فيما ظهرن أيضا بتسريحات شعر متشابهة، ولكن اعتمدت ليلى علوى على مكياج بالألوان الترابية، فيما بدت سميرة سعيد بمكياجا مختلفا.

