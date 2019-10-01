لن تتوقع.. أمراض خطيرة يمكن محاربتها إذا كنت تعيش بقرب شاطئ البحر

أشارت دراسة أجريت مؤخرا من جامعة إكستر، إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بجانب شاطئ البحر، ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ومشاكل الصحة العقلية، حيث قام الباحثون المشرفون على الدراسة بتحليل حوالي 260 ألف شخص.



ووجد الباحثون أن المشاركين الذين يعيشون بجانب البحر، كانوا أقل عرضة بنسبة 42% للإبلاغ عن مشكلة في الصحة العقلية إذا عاشوا على بعد 0.6 ميل اى 1 كم من الساحل.



ويعتقد أن التنزه على شاطئ البحر، يمكن أن يعزز الصحة العقلية من خلال الحد من التوتر واستنشاق هواء نظيف، ومنح الناس فرصة للتعارف.



وقال كبير الباحثين الدكتور جو جاريت المشرف على الدراسة، إنه تشير أبحاثنا ، لأول مرة ، إلى أن الأشخاص الذين يعيشون بالقرب من شاطئ البحر يحد من إصابتهم بـ اضطرابات الصحة العقلية".



وحوالي واحد من كل ستة بالغين 17% في إنجلترا يعانون من مشاكل الصحة العقلية مثل القلق أو الاكتئاب، وفقا لما كتب العلماء في مجلة الصحة والمكان.



وفي الولايات المتحدة ، يقال إن قرابة واحد من بين كل خمسة يعاني من الاكتئاب، وذلك بحسب إحصائيات المعهد الوطني للصحة العقلية.



وتم ربط رؤسية للمساحات الخضراء، مثل الحقول والحدائق العامة والحدائق العامة، مرارًا وتكرارًا بتقليل مخاطر الإصابة بمشاكل الصحة العقلية.



وكتب الباحثون "قد يكون العيش في مناطق ساحلية له دور كبير في تحسين الصحة العقلية، تشمل: انخفاض الضغط وتحسين جودة الهواء والأداء المناعي وزيادة فرص الاتصال الاجتماعي والنشاط البدني.