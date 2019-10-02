6 قرارات تنظيمية لـ حزب الحركة الوطنية المصرية خاصة بأمانة الإسكندرية

اجتمعت اللجنة المشكلة من رئيس حزب الحركة الوطنية المصرية بالقرار رقـــــم ( 51 ) لسنة 2019 والصادر يوم 29 سبتمبر الماضي والمختصة بالإشراف علي أمانة الحزب بمحافظة الإسكندرية وذلك برئاسة النائب عبدالإله عبد الحميد الأمين العام المساعد وأمين التنظيم وعضوية كل من خالد العوامي المتحدث الرسمي وامين الاعلام ومدحت نبيل عضو الأمانة العامة والأمين العام المساعد لأمانة الحزب بالقاهرة .





- وقررت الآتي :





اولًا : استمرار اللجنة المشكلة بتسيير أعمال الحزب بالإسكندرية بتشكيلها القائم والمعتمد من الأمانة العامة للحزب .





ثانيًا : تختص لجنة تسيير الأعمال بإدارة العمل اليومي داخل أمانة الحزب بالاسكندرية وتنفيذ التكليفات الصادرة لها من الأمانة العامة وذلك دون إتخاذ أي قرارات تتعلق بتعيين قيادات في المواقع التنظيمية بالحزب او استبعاد اي قيادات تنظيمية إلا بعد الرجوع الي اللجنة المشكلة من قبل رئيس الحزب للإشراف علي لجنة تسيير الأعمال امانة الاسكندرية .





ثالثًا : بالنسبة لمن يلوح بتقديم استقالته علي صفحات التواصل الاجتماعي من الحزب فإنه وفقا لنص المادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب والتي تنص علي الآتي : " للعضو ان يستقيل من الحزب بموجب إخطار كتابي يوجهه الي أمين عام الحزب او الي امين عام المحافظة ".





وبالتالي لا يعتد بالاستقالات الجماعية التي لم يتم النص عليها في اللائحة وإنما يجب ان تقدم الاستقالة من العضو الراغب في الاستقالة كتابيًا ومرفق بها كارنيه عضويته بالحزب.





رابعًا : ستتم إحالة كل عضو يقوم بنشر اي إساءات للحزب علي اي وسيلة من وسائل التواصل الاجتماعي الي أمانة القيم بالحزب .





خامسًا : إذ يؤكد الحزب حرصه علي كوادره وأعضائه بعموم أمانات الجمهورية ممن يعملون في الإطار الوطني بعيدًا عن لغة الإسفاف والابتزال والحرص علي وحدة الصف .



