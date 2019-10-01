شاهد.. أطراف أخرى بجانب الإخوان تحرض على مصر

قال عاطف الشريف، أمين شباب حزب مستقبل وطن، إن حرب الشائعات ممهنجة، وتدار من الداخل والخارج، مشيرا إلى أن الأجهزة رصدت 128 صفحة تحرض على مصر.



وأضاف الشريف، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى، مقدمة برنامج «صالة التحرير» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن هذه الصفحات تدس السم في العسل، من خلال وضع معلومة مغلوطة أو شائعة وسط محتوى عام وليس سياسي.



وأوضح أمين شباب حزب مستقبل وطن، أن هناك أصحاب مصالح يحرضون على مصر، وليس جماعة الإخوان فقط، مشيرا إلى أن أصحاب الأراضي المستولين على أراضي بالمخالفة، لهم مصالح في في إحداث فوضى.



