Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

رسوبك في الامتحان سببه النوم

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:11 م
صدى البلد
Advertisements
نهى حمدي
يأتي العام الجامعي ويأتي معه النوم أو يذهب على حسب الإسراف في وقت كل طالب، ولكن بكل تأكيد تؤثر ساعات النوم على المحصلة العلمية للطالب في نهاية المطاف.

فقد أظهرت دراسة حديثة أن الطالب الجامعي الذي يحصل على قسط من النوم مدته 7 ساعات كل ليلة، يحصل على درجات دراسية أعلى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وجد الباحثون أن الحصول على ست ساعات ونصف من النوم كل ليلة أدى إلى انخفاض درجات الطلاب بنسبة 50 في المائة عن متوسط ​​ساعة واحدة فقط كل ليلة.

ومع ذلك كان أداء الطلاب الذين ذهبوا إلى الفراش بعد الساعة الثانية صباحًا أسوأ في الاختبارات، حتى لو حصلوا على سبع ساعات من النوم.

ويؤكد الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، أن النتائج تضيف دليلًا إضافيًا على سبب قلة النوم ومدى أهمية التأكيد على قيمة النوم لنجاح الطلاب.
Advertisements

ترشيحاتنا

بينها لقاء ليفربول.. إذاعة 7 مباريات في دوري أبطال أوروبا بدون تشفير

شاهد.. أطراف أخرى بجانب الإخوان تحرض على مصر

محمد صلاح يرد على استبعاده من منتخب مصر بهذه الطريقة.. صور

الكاف يحسم مصير الزمالك وجينيراسيون السنغالى من قرعة دورى أبطال إفريقيا

ديانج بره.. 21 لاعبا في قائمة الأهلي استعدادا لمواجهة الإنتاج الحربي.. اعرف الأسماء

بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور