رسوبك في الامتحان سببه النوم

يأتي العام الجامعي ويأتي معه النوم أو يذهب على حسب الإسراف في وقت كل طالب، ولكن بكل تأكيد تؤثر ساعات النوم على المحصلة العلمية للطالب في نهاية المطاف.



فقد أظهرت دراسة حديثة أن الطالب الجامعي الذي يحصل على قسط من النوم مدته 7 ساعات كل ليلة، يحصل على درجات دراسية أعلى، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



وجد الباحثون أن الحصول على ست ساعات ونصف من النوم كل ليلة أدى إلى انخفاض درجات الطلاب بنسبة 50 في المائة عن متوسط ​​ساعة واحدة فقط كل ليلة.



ومع ذلك كان أداء الطلاب الذين ذهبوا إلى الفراش بعد الساعة الثانية صباحًا أسوأ في الاختبارات، حتى لو حصلوا على سبع ساعات من النوم.



ويؤكد الباحثون من معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا (MIT) ، أن النتائج تضيف دليلًا إضافيًا على سبب قلة النوم ومدى أهمية التأكيد على قيمة النوم لنجاح الطلاب.