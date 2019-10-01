ريا أبي راشد تخطف الأنظار فى أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الإعلامية ريا أبي راشد صورة جديدة لها عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.



وظهرت ريا أبي راشد بإطلالة مبهجة، وعلقت قائلة "الأحمر الأحمر أم لا" ونالت إعجاب متابعيها".



وحازت الصورة على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:"جميل الاحمر، قلبى ياناس، بموت فيكى، دخيلوا انا، جميلة، فخر العرب، سبحان الخلاق، ياجمالوا، تخبلين".



يذكر أن ريا أبي راشد شاركت فى فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، التى انطلقت يوم الخميس 19 سبتمبر، واختتمت الجمعة 27 سبتمبر 2019، بحضور حشد من النجوم.