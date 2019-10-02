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رياضة

مواجهات نارية في دوري أبطال أوروبا .. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 2-10-2019 والقنوات الناقلة

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:11 ص
دوري ابطال اوروبا
دوري ابطال اوروبا
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ريهام بكير
تستأنف اليوم الأربعاء ، 2-10-2019 مباريات دوري أبطال أوروبا ، بمواجهات نارية ، وننشر مواعيد انطلاقها ، والقنوات الناقلة للمواجهات.

الساعة 7 إلا 5 دقائق ، تنطلق مباراتان ، الأولى ، سلافيا براج التشيكي مع بوروسيا دورتموند الألماني ، والثانية ، كي آر سي جينك البلجيكي أمام نابولي الإيطالي.

وفي الساعة التاسعة مساء تنطلق 5 مواجهات نارية
برشلونة الإسبانيا أمام انتر ميلان الإيطالي
لايبزيج الألماني مع ليون الفرنسي
ليل الفرنسي مع تشيلسي الإنجليزي
فالنسيا الإسباني أمام أياكس أمستردام الهولندي
زينيت سانت بطرسبرج الروسي مع بنفيكا البرتغالي
ليفربول الإنجليزي مع ريد بول سالزبورج النمساوي

وتذاع المباريات عبر قنوات بي ان سبورت
beIN SPORTS HD 5
beIN SPORTS HD 1
beIN SPORTS HD 6
beIN SPORTS HD 2
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