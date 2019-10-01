موعد مباراة الهلال ضد السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال

حقق الهلال السعودى فوزًا عريضًا على مضيفه السد القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "جاسم بن حمد" في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.





و يستضيف الهلال نظيره السد في إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري ، وذلك على إستاد "جامعة سعود" أو ملعب الرعب.





وأُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، ثم لُعب الدور التمهيدي الأول في 5 فبراير وبعدها بأسبوع لُعبت مباريات الدوري التمهيدي الثاني، وفي 19 فبراير 2019 لُعبت مباريات الملحق المؤهل.



