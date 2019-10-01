Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

موعد مباراة الهلال ضد السد في إياب نصف نهائي دوري أبطال

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:04 م
دوري أبطال اسيا
دوري أبطال اسيا
Advertisements
أحمد هاني
حقق الهلال السعودى فوزًا عريضًا على مضيفه السد القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب "جاسم بن حمد" في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.

ويستضيف الهلال نظيره السد في إياب نصف النهائي يوم الثلاثاء 22 أكتوبر الجاري، وذلك على إستاد "جامعة سعود" أو ملعب الرعب.

وأُجريت قرعة دور مجموعات دوري أبطال آسيا يوم الخميس 22 نوفمبر 2018، ثم لُعب الدور التمهيدي الأول في 5 فبراير وبعدها بأسبوع لُعبت مباريات الدوري التمهيدي الثاني، وفي 19 فبراير 2019 لُعبت مباريات الملحق المؤهل.

وفي المواجهة الأخرى بالمربع الذهبي يلتقي جوانزو إيفرجراند الصيني مع أوراوا ريد دياموندز الياباني.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قمة نارية خارج التوقعات بين الاتحاد والهلال في دوري أبطال آسيا

دوري أبطال آسيا.. مواعيد مباريات اليوم والقنوات الناقلة

تعرف على موعد مباراة الهلال والسد في نصف نهائي دوري أبطال آسيا

جوانزو إيفرجراند الصيني آخر المتأهلين لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

الهلال يتفوق على السد.. موعد والقناة الناقلة لنصف نهائي دوري أبطال آسيا

بث مباشر.. مباراة الهلال السعودي والسد القطري في دوري أبطال آسيا

ترشيحاتنا

تعرف على الأوراق المطلوبة للتسجيل في التأمين الصحي

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور

العثور على جثة فتاة داخل محل للأدوات المنزلية بمدينة المنيا

بيان رسمى من اتحاد الكرة بشأن أزمة مباراة الزمالك وجينيراسيون السنغالي

عقوبة الزنا وكيفية التوبة منه.. الإفتاء توضح.. فيديو

3 فضائح لـ الترجي التونسي تضع الكاف في قفص الاتهام.. فيديو

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها

بفستان ذهبى أنيق .. ديانا كرزون تستعرض أناقتها فى إحدى الحفلات

ده ميك اب.. حلا شيحة تكشف حقيقة خضوعها لعملية تكبير شفايف.. صور