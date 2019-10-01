«المحامين»: 4 لجان تصدر توصيات جديدة لخدمة الأعضاء.. أبرزها تشكيل لجنة رفيعة المستوى لبحث إنشاء أكاديمية المحاماة.. عضو المجلس يعلن تفاصيل الدورة الثانية عن الاستراتيجية والأمن القومي

«المحامين» تصدر توصيات جديدة لـ أربع لجان بالنقابة

لجنة السلوك توصى بإيقاف كل محامي يصدر ضده حكما وإحالته للتأديب فورا

لجنة القيد توصى بالتأكيد على تخصيص موظف مختص لاستلام أوراق التجديد من المحاميات وكبار السن

النقابة تعلن تفاصيل وموعد الدورة الثانية عن الاستراتيجية والأمن القومي





أصدرت نقابة المحامين عدد من التوصيات الخاصة بعدد من اللجان منها ضوابط القيد وتنقية الجداول، ولجنة الأكاديمية وشروط القيد، ولجنة مدونة السلوك، ولجنة مشروع قانون الإدارات القانونية، لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة والشرطة.



تم تمثيل أعضاء مجلس النقابة العامة، والنقباء الفرعيين، وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، في جميع اللجان، وحضر عدد كبير من المحامين ، وجرت المناقشات في نطاق اللجان حول الموضوعات المطروحة.



وانتهت أعمال اللجان إلى عدد من التوصيات الهامة كان أبرزها الآتية:



أولا: توصيات لجنة مدونة السلوك:



- إعداد مدونة سلوك مهني تتضمن التزامات واضحة على المحامين بالامتناع عن كل ما شأنه الإساءة بأفعاله الشخصية أو تصرفاته المهنية داخل المحكمة أو النيابة أو القسم أو داخل مكتبه سواء قولا أو فعلا أو بأي وسيلة وخاصة وسائل التواصل الاجتماعي، بحيث يمتنع على المحامي الإساءة إلى نقابته أو زملائه أو مهنته أو غيره ممن يتعاملون معه بصفته محاميا.

- إيقاف كل محامي يصدر ضده حكما وإحالته للتأديب فورا.

- تفعيل آلية التأديب بالنقابة العامة.

- التزام المحامي بالزي الكامل في أثناء ممارسته للمهنة.

- محاسبة المحامي الذي يتسبب عمدا في الإساءة لموكله أو خصم موكله بما يخرج عن مقتضيات رسالة الدفاع.

- يمتنع على المحامي الإعلان عن نفسه بوسائل تسيء إلى قيمة مهنة المحاماة.

- المحامي الذي يمارس المضاربة في الأتعاب يحال إلى التأديب.

- محاسبة المحامي الذي يستخدم اسم النقابة أو يتحدث باسمها دون إذن كتابي.

- محاسبة المحامي الذي ينشر أخبار كاذبة أو إشاعات حول النقابة أو أعضاء الجمعية العمومية.



ثانيا لجنة حقوق المحامين وواجباتهم تجاه القضاء والنيابة:



- الالتزام بقانون المحاماة فيما ورد فيه بشأن واجبات وحقوق المحامين وكذلك ما سيرد في مدونة السلوك طبقا لتعديلات قانون المحاماة.



- مخاطبة النائب العام لتفعيل نصوص القانون بشأن حضور محامي مع المتهم أمام النيابة العامة في أثناء التحقيقات طبقا لنصوص القانون.



ثالثا لجنة تنقية الجداول وضوابط القيد:



- التأكيد على استمرار النقابة في تنقية الجداول مع تطوير ألية الضوابط في العام القادم وإيجاد وسيلة لاستبعاد الصادر ضدهم أحكام جنائية و تأديبية.

- تشكيل لجنة لمراجعة كافة الأوراق التي قدمت العام الماضي وخاصة التي قدمت في شهر يونيو 2019.

- مراجعة مصلحة الطب الشرعي وذلك لطلب توقيع الكشف النفسي على راغبي الالتحاق بنقابة المحامين.

- التأكيد على تخصيص موظف مختص لاستلام أوراق التجديد من المحاميات وكبار السن.



رابعا أكاديمية المحاماة:



- التوصية بتشكيل لجنة رفيعة المستوى تضم كبار المحامين وأساتذة الجامعات والقضاة لوضع تصور الأكاديمية والدراسة بها وعرضها على مجلس النقابة لمناقشتها وإقرارها في أقرب وقت.



فيما تلا يحيى التوني، أمين صندوق النقابة توصيات لجنة مشروع تعديل قانون الإجراءات القانونية التي جاءت كما يلي:



إعداد مشروع تعديل قانون الإدارات القانونية رقم 47 لسنة 1973 بالتوافق مع جميع محامين الإدارات القانونية بجمهورية مصر العربية لتقديمه للبرلمان في الانعقاد القادم أكتوبر المقبل، وتتضمن ملامح التعديل المواد الأساسية التالية:



- تعديل الهياكل التنظيمية ورفع الحد الأقصى لوظائف الإدارات القانونية إلى مساعد رئيس شركة، أو نائب رئيس شركة، أو مساعد رئيس هيئة، أو نائب رئيس هيئة.



- رفع بدل التفرغ ليصبح 100% من الأجر الوظيفي، وأيضا رفع بدل الانتقال ليصبح 50% من الأجر الوظيفي.



- صياغة مادة جديدة خاصة بالحصانات لمحامي الإدارات القانونية تفعيلا للمادة 198 من الدستور التي تؤكد أن المحاماة مهنة حرة، تشارك السلطة القضائية في تحقيق العدالة، وسيادة القانون، وكفالة حق الدفاع، ويمارسها المحامي مستقلًا، وكذلك محامو الهيئات وشركات القطاع العام وقطاع الأعمال العام.



- الاستقلال المالي والاداري عن جهة الإدارة حتى يستطيع محامي الإدارات القانونية مباشرة التحقيقات دون تأثير من جهة الإدارة.

- فيما يتعلق بالإشراف الفني والاداري تشكل لجنة من أعضاء النقابة العامة للمحامين على أن يكون من بينها أعضاء الإدارات القانونية بالنقابة وأربعة أعضاء آخرين.



- عقد لقاء عاجل مع محامي الإدارات القانونية على مستوى الجمعية العمومية.



- يضاف إلى نص المادة الأولى من قانون الإدارات القانونية المحامون بالهيئات والمؤسسات العامة والوحدات الاقتصادية والمحامون بشركات القطاع العام والأعمال والشركات المساهمة التي تمتلك الدولة منها نسبة 50 % فأكثر.



على جانب أخر أعلن ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، مشرف عام دورات أكاديمية ناصر العسكرية المحامين، عن موعد انطلاق فاعليات الدورة الثانية المتخصصة في مجال الاستراتيجية والأمن القومي، وذلك بمقتضى بروتوكول التعاون بين النقابة العامة، وأكاديمية ناصر العسكرية، وذلك تحت رعاية سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب.



تفاصيل مواعيد الدورة



وأوضح حنا أن فعاليات الدورة ستنطلق يوم الأحد، الموافق ١٣ أكتوبر المقبل، بأكاديمية ناصر العسكرية العليا بالدقي، ستبدأ من الساعة 4 عصرا، وتنتهي في الساعة 8 مساء، لمدة أسبوعين، معلنا عن أن الخميس المقبل هو آخر موعد للتقديم فيها.



شروط التقديم للالتحاق بالدورات



وبخصوص الدورات بوجه عام، أوضح حنا أن قيمة الاشتراك في الدورة 500 جنيه، على أن تُملأ الاستمارة، مع إرفاق صورة فوتوغرافية، وصورة كارنيه عام 2019، وصورة بطاقة الرقم القومي، وتسلم لدى ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة، وذلك قبل موعد الدورة بفترة كافية، نظرا لاستغراق التحريات عن المشترك نحو ثلاثين يوما.



بروتوكول “المحامين” مع الأكاديمية



البروتوكول ينص على التحاق المحامين بدورات أكاديمية ناصر العسكرية العليا في مجالات: الاستراتيجية والأمن القومي، وإدارة الأزمات والتفاوض، وصناع القرار، بناءً على الطلب المقدم من نقيب المحامين، وبإشراف ماجد حنا، عضو مجلس النقابة العامة.



دورات الأكاديمية



تقدم الأكاديمية للمحامين، بمقتضى بروتوكول التعاون بينها والنقابة العامة، دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي”، تليها دورة “إدارة الأزمات والتفاوض” (للحاصلين على دورة الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي)، ثم دورة “صناع القرار” (للحاصلين على دورتي الدراسات الاستراتيجية والأمن القومي والأزمات والتفاوض)، وذلك من خلال دورات مكثفة، يأتي ذلك حرصا من الأكاديمية على تأهيل وتنمية قدرات ومهارات الدارسين لتولي المناصب القيادية.



ترتيب الدورات وأهميتها



يتكون البرنامج التدريبي من ٣ دورات متتالية ذات ترتيب محدد، تبدأ بالاستراتيجية والأمن القومي، ثم تليها دورة إدارة الأزمات والتفاوض، وأخيرا دورة صناع القرار.



و تبدأ الأكاديمية بتعريف المحامي باستراتيجية الوطن، وماذا يعني الأمن القومي، ثم تنتقل إلى المرحلة الثانية وهي إدارة الأزمات والتفاوض، فتوضح كيف يتنبأ المحامي بالأزمة، وكيف يتعامل معها. ثم في النهاية، ننتقل إلى صناعة القرار لتوضيح كيف يكون الإنسان قائدا وصانعا لقراره، وقادرا على أن يصدر قرارا في وقت مناسب.