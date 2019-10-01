مبادرة قوائم الانتظار.. الصحة: تسجيل 150 ألف حالة في المرحلة الثانية

قال أكرم محمد، معاون وزير الصحة للمعلومات، مسؤول تكنولوجيا المعلومات لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إن المرحلة الأولى قمنا بتنفيذها عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني أو المستشفيات أو الخط الساخن 15300.





وأضاف أكرم محمد، في حواره في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المبادرة استهدفت 17888 حالة وفي بداية التسجيل، تم تسجيل 103 آلاف حالة، وفي المرحلة الثانية من المبادرة وصل العدد إلى 150 ألف حالة في الـ 6 أشهر الثانية.



