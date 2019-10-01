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مبادرة قوائم الانتظار.. الصحة: تسجيل 150 ألف حالة في المرحلة الثانية

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:09 م
وزارة الصحة
وزارة الصحة
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هاني حسين
قال أكرم محمد، معاون وزير الصحة للمعلومات، مسؤول تكنولوجيا المعلومات لمبادرة إنهاء قوائم الانتظار، إن المرحلة الأولى قمنا بتنفيذها عن طريق التسجيل في الموقع الإلكتروني أو المستشفيات أو الخط الساخن 15300.

وأضاف أكرم محمد، في حواره في برنامج "اليوم" المذاع على قناة "دي إم سي"، أن المبادرة استهدفت 17888 حالة وفي بداية التسجيل، تم تسجيل 103 آلاف حالة، وفي المرحلة الثانية من المبادرة وصل العدد إلى 150 ألف حالة في الـ 6 أشهر الثانية.

وتابع أكرم محمد "المشروع مبني على التشغيل والتطوير وسنبدأ المرحلة الثالثة باللجان التخصصية"، مؤكدا "هناك فريق يقوم بتحليل البيانات من قوائم الانتظار للتعرف على أكثر الأمراض المنتشرة في المحافظات وسيتم بناء المستشفيات وفقا لتقارير وإعداد قوائم الانتظار".
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