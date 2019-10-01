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بعد استرداده من أمريكا.. محمد مندور يكشف تفاصيل استعادة التابوت الذهبي للكاهن نجم عنخ

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:14 م
الباحث في الآثار
الباحث في الآثار محمد مندور
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كـريـم الـخـطـيـب
كشف الباحث في الآثار محمد مندور، تفاصيل استعادة تابوت أثري تم تهريبه إلى الولايات المتحدة قبل نحو عام، وهو تابوت الكاهن البطلمي «نجم عنخ».

وأكد «محمد مندور» خلال تصريحات لقناة «سكاي نيوز عربية» أن تابوت الكاهن البلطمي «نجم عنخ» عاد إلى مصر، مشيرا إلى أن كثيرا من الآثار تبهج المصريين بعودتها، وهذا التابوت تم توقيع بروتوكول لإعادته إلى مصر أثناء زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي الي الولايات المتحدة الامريكية.

وأوضح «مندور» أن استعادة تابوت الكاهن البطلمي «نجم عنخ» يفتح بابا مهما جدا وهو اهتمام الرئاسة والخارجية المصرية وإدارة الآثار باستعادة الآثار من الخارج خاصة التي خرجت بطريقة غير مشروعة خاصة أن كثيرا منها خرج عن طريق التنقيب العشوائي دون أي اتفاقيات قانونية.

وأشار«محمد مندور» إلى أن الكثير من الآثار خرجت بطريقة غير مشروعة مثل هذا التابوت، بوثيقة وأوراق مزورة، مؤكدا على أهمية استعادة التابوت، حيث يؤكد ذلك قوة الدبلوماسية المصرية، باستعادة الآثار بعد خروجها منذ عام 1971، وخلال السنوات الأخيرة عاد الكثير من القطع.
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