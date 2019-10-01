مران خفيف للمصري في ختام استعداداته لديربي القناة أمام الإسماعيلي

على أحد ملاعب مدينة برج العرب أدى الفريق الأول للكرة بالنادي المصري مساء اليوم مرانه الأخير استعدادًا لمباراته أمام شقيقه الاسماعيلي والتي تقام في الخامسة والنصف مساء غدًا الأربعاء على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن مباريات الجولة الثانية من الدوري المصري الممتاز لكرة القدم.



وخلال المران الذي استمر لنحو 75 دقيقة ، وضع الجهاز الفني للفريق بقيادة الكابتن ايهاب جلال اللمسات الأخيرة على الخطة التي سيخوض بها الفريق لقاء الغد ، ووضح من خلال المران أنها ستكون خطة متوازنة ما بين الدفاع والهجوم ، يسعى من خلالها الجهاز الفني لفرض رقابة على مفاتيح اللعب العديدة في صفوف الاسماعيلي من ناحية ، وكذلك العمل على استغلال الثغرات الموجودة بها من ناحية أخرى.



وشهد المران تركيزًا من الجهاز الفني على كيفية التعامل مع الركلات الثابتة سواء في المواقف الدفاعية أو الهجومية.



ويواصل الجهاز الفني مساء اليوم سلسلة المحاضرات النظرية للاعبيه وهي التي يتم الاستعانة فيها بالفيديو من أجل تلقين كل لاعب مهامه في الخطة التي سيخوض بها الفريق مباراة الغد.