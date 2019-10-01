نجم الهلال السعودي يتصدر قائمة هدافي دوري أبطال آسيا

تصدر الفرنسي بافيتيمبي جوميز، مهاجم فريق الهلال الأول لكرة القدم، جدول ترتيب هدافي دوري أبطال آسيا 2019، بـ 9 أهداف متساويًا مع البرازيلي ليوناردو لاعب الوحدة الإماراتي الذي ودع البطولة من ثمن النهائي.





وسجل الفرنسي هدفين لفريقه الأول والثاني، في شباك السد، الثلاثاء، في اللقاء الذي جمعهما ضمن ذهاب نصف نهائي البطولة.





وافتتح جوميز أهدافه في البطولة القارية، بعدما سجل في شباك الدحيل في الجولة الأولى من دور المجموعات، وأضاف الهدف الثاني، في مواجهة فريقه أمام استقلال طهران، بهدفين في شباك الدحيل في إياب دور المجموعات، هاتريك في شباك الأهلي في ذهاب ثمن نهائي البطولة.





و فاز الهلال السعودى على السد القطري بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف في اللقاء المقام حاليا في الدور نصف النهائي من بطولة دوري أبطال آسيا 2019.



