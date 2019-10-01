Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

سلامتك يا قمر.. هنا الزاهد تطمئن محبيها على صحتها

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 08:54 م
هنا الزاهد
هنا الزاهد
Advertisements
آية التيجي
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي تجلس على أحد الشوطئ، وكانت تتناول جوز الهند، وقد بدت بصحة أفضل.

وقد علق متابعيها على صورتها : سلامتك يا قمر، الله يعطيكي الصحة والعافية، وآخرون قد عبروا عن حبهم الشديد لها".

وارتدت هنا الزاهد بنطالا حريرا باللون الأزرق، وتوب باللون الأبيض يكشف عن بطنها، ومكشوف من منطقة الظهر، وقد قامت برفع شعرها إلى الأعلى وتركته منسدلا على ظهرها.

ولم تتكلف هنا الزاهد في وضع المكياج أو الأكسسورات، حيث إنها أبرزت جمال ملامحها البسيطة والرقيقة، إلا أنها اكتفت بارتداء خلخال بسيطة باللون الأزرق.
هنا الزاهد هنا الزاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

بـ إطلالة كاجوال.. ابنة ونيس ريم أحمد تخضع لـ جلسة تصوير جديدة

بـ اللون الأبيض.. ملك قورة تبهر متابعيها بـ إطلالة جذابة

بالابيض.. ميريهان حسين تخضع لجلسة تصوير ساحرة على الشاطئ

بـ بنطلون مقطع.. نيرمين ماهر تبهر متابعيها بإطلالة جذابة

بطن مكشوف.. حلا شيحة تثير الجدل بإطلالة جريئة.. ومتابعة: قمر

بـ بطن مكشوف.. ناهد السباعي تخضع لجلسة تصوير صيفية جريئة

ترشيحاتنا

نجل شقيق الزوج نفذ الجريمة.. حل لغز مذبحة أبو النمرس

موظفة متهورة تضع مادة مخدرة في طعام زميلتها بالعمل.. شاهد ما حدث!

بشائر أكتوبر..عودة المستبعدين من التموين..رسالة طمأنة بشأن أسعار البنزين..وإصلاح سياسي وإعلامي مرتقب

لو تخطط لزيارة السعودية.. قواعد مهمة للباس والآداب العامة لزوار المملكة ..صور

الأهلي يقترب من استعادة 2 مليون يورو من إنجلترا

بشرى سارة لجماهير الزمالك خلال مران اليوم

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هزيمة قاسية على وجه أمير قطر بسبب السعودية.. صور

فى عيد ميلادها.. البساطة عنوان إطلالات هازال كايا.. صور

محتشمة وأنيقة.. شاهد أجمل إطلالات ديانا حداد فى عيد ميلادها