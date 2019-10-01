سلامتك يا قمر.. هنا الزاهد تطمئن محبيها على صحتها

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورا لها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وهي تجلس على أحد الشوطئ، وكانت تتناول جوز الهند، وقد بدت بصحة أفضل.



وقد علق متابعيها على صورتها : سلامتك يا قمر، الله يعطيكي الصحة والعافية، وآخرون قد عبروا عن حبهم الشديد لها".



وارتدت هنا الزاهد بنطالا حريرا باللون الأزرق، وتوب باللون الأبيض يكشف عن بطنها، ومكشوف من منطقة الظهر، وقد قامت برفع شعرها إلى الأعلى وتركته منسدلا على ظهرها.



ولم تتكلف هنا الزاهد في وضع المكياج أو الأكسسورات، حيث إنها أبرزت جمال ملامحها البسيطة والرقيقة، إلا أنها اكتفت بارتداء خلخال بسيطة باللون الأزرق.

