أحمد موسى يحتفل بنصر أكتوبر: جيشنا العظيم يحمينا دائما ويواجه التحديات.. فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن شهر أكتوبر كله احتفالات وانتصارات عظيمة يستحقها هذا الشعب العظيم، مشيرا إلى أن جيشنا العظيم حقق أكبر انتصار في حرب أكتوبر.



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن كل قادة أبطال الجيش امتداد لأبطال حرب أكتوبر، مقدما التحية للرئيس محمد أنور السادات، صاحب قرار الحرب، وقرار السلام.



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن كل قادة نصر أكتوبر لهم التحية، من منهم كانوا قادة وضباط وأفراد في هذا الوقت، مشيرا إلى أن الرئيس السادات يتذكره دائما التاريخ، قائلا: "لا ننسى جيشنا العظيم حامينا دائما ومواجه لكل التحديات".

