برلماني يعلق على إشادة وكالة موديز بالاقتصاد المصري.. ويطالب بدعم المواطن

علق حسن السيد عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب على توقعات وكالة "موديز" العالمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر نحو 5.6% خلال العام الحالي، متوقعًا إلى 5.8% خلال 2020، بدعم من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم، معقبًا:" منظمة عالمية وتصريحاتها قمة في الشفافية والمصداقية".





وأضاف " السيد" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الفترة الأخيرة قامت الحكومة بعمل إصلاحات اقتصادية كبيرة سواء كان من خلال قرار البنك المركزي بخفض الفائدة إلى 1% الذي بدوره يشجع الاستثمار المحلي والأجنبي فضلا عن خفض تضخم الأسعار تاثيرًا لذلك.





وطالب النائب بضرورة عمل الحكومة جاهدة خلال الفترة القادمة حتي يشعر المواطن بانخفاض أسعار السلع والخدمات وتراجع معدلات البطالة وغيرها من ألاستقرارات التي تصب في مصلحة المواطن.





يأتي ذلك بعد أن توقعت وكالة "موديز" العالمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.6% خلال العام الحالي، مرتفعا إلى 5.8% خلال 2020، بدعم من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.





كما توقعت شركة "موديز إنفيستوز سيرفيس" التابعة لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف.



