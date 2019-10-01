الاهالي يصرخون من منهج دراسات 4 ابتدائي: 11 درسا لتعقيد أولادنا وقتل طفولتهم.. والوزارة ترد

عبرت شيماء علي ماهر مؤسس ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا عن استيائها الشديد من منهج مادة الدراسات الاجتماعية المقرر على الصف الرابع الابتدائي.





وقالت شيماء في تصريح خاص لموقع صدى البلد، إن مقرر مادة الدراسات الاجتماعية الذي يدرسه تلاميذ 4 ابتدائي في الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2019/2020 ، عبارة عن 11 درسا.





وأضافت شيماء قائلة : هذا الكم المهول من الدروس غير منطقي بالمرة، ولا يتناسب أبدا مع أطفال "لسه بتقول ياهادي وبتفهم يعني إيه دراسات أصلا".





واستكملت شيماء تصريحاتها موجهة رسالة لوزير التربية والتعليم قائلة : يا معالي الوزير إن مادة الدراسات الاجتماعية تسببت في عمل عقدة نفسية من الدراسة لدى الكثير من الأطفال، وهناك أطفال كثيرون كرهوا المادة بالفعل.





وأشارت شيماء إلى أن ائتلاف نبني بلدنا بتعليم ولادنا تلقى العديد من الاستغاثات من أكثر من ولي أمر أكد أن مادة الدراسات الاجتماعية جعلت أبناءهم في السنوات الماضية يعانون من صعوبات واضطرابات نفسية.





قالت شيماء : إن استمرار تدريس مادة الدراسات الاجتماعية بشكلها الحالي لتلاميذ 4 ابتدائي، سيتسبب في قتل طفولة أولادنا، وأضافت قائلة : المشكلة أن الأهالي كل سنة بيصرخوا من المنهج ده، ولكن لا حياة لمن تنادي وماحدش سامع ولا فاهم ولا حاسس بأي حاجة.





اتفق في نفس الرأي عدد آخر من أولياء الأمور، حيث قال محمد ناصح : "المناخ والنبات الطبيعي في مصر دي وحدة في أولى وثانية ثانوي .. إزاي تبقى في رابعة ابتدائي، والحدود السياسية في مصر دي تقريبا مقدمة للجغرافيا السياسية في ثانوي برده ازاي تبقى في رابعة ابتدائي ؟.





وقالت مروة شعبان : الدراسات ديه عقدة ، وقالت شيماء ممدوح : انا كنت ومازلت بكرهها ومش عارفة اذاكرها لابني.





أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن أزمة الشكوى من مناهج 4 ابتدائي سوف تنتهي في نظام التعليم الجديد.





أوضحت وزارة التربية والتعليم، أنه سيتم قياس نجاح النظام الجديد وتحديد مرتبة مصر فى التصنيفات العالمية بمقاييس علمية، وذلك بعد وصول أول دفعة من الأطفال المطبق عليهم نظام التعليم الجديد ، إلى الصف الرابع الابتدائى بتقييم مهارات القرائية والحسابية (وذلك بعد عامين من الآن) - بعد وصول طلاب الصف الثانى الابتدائى الحاليين للصف الرابع الابتدائي.





أشارت وزارة التربية والتعليم إلى أن نظام التعليم الجديد يؤهل الطفل منذ الصف الأول الابتدائي من خلال كتاب الباقة ، لدراسة مبادئ عن مواد ، فهو كتاب يجمع مهارات اللغة التي يدرس بها سواء عربية أو إنجليزية أو فرنسية، ورياضة وظيفية، ومفاهيم علمية بسيطة، ومفاهيم بسيطة للدراسات الاجتماعية، مواد مهنية وفنون (صناعي، وزراعي، وتجاري، وفندقي)، ولكن ليس بشكل صريح ولكن في شكل مهارات وأنشطة تشرح للتلميذ مهارات الزراعة والصناعة ودور العمال، دون أن يكتشف الطفل الحدود الفاصلة بين هذه المواد الدراسية.



