تسكين طلبة وطالبات المدن الجامعية بالفيوم

تحت رعاية الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم و الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وإشراف فايزة حجي مدير عام المدن الجامعية تم تسكين الطلبة والطالبات المغتربين من خارج محافظة الفيوم الجدد والقدامى



وصرح د. خالد عطا الله أنه بعد الانتهاء من أعمال الصيانة اللازمة بالمدن الجامعية تم تسكين الطلاب والطالبات المغتربين من خارج محافظة الفيوم.



وأضاف أن الطلاب سيقومون بإجراء فيروس سي وتحليل المخدرات بالإدارة الطبية بمستشفى نفيسة الحصري بالجامعة بالإضافة إلى إجراء الكشف الطبي المعتاد على الطلاب والطالبات قبل التسكين بالمدن الجامعية.



و أكدت فايزة حجي على أنه اليوم تم قبول حوالي 300 طالب بالمدن الجامعية للطلاب وحوالي 280 طالبة بالمدن الجامعية للطالبات وجاري الانتهاء من إجراءات التسكين وسيتم تسكين باقي الطلاب المغتربين تباعًا.