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برلمان

ارتفاع معدل نمو الناتج القومي الإجمالي لـ مصر لـ 6% في هذا الموعد

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:46 ص
صدى البلد
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حسن رضوان
توقع محمد بدراوي عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب ارتفاع نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 6% خلال 2020، مؤكدًا أن كل المؤشرات التي تمت في البرنامج الاقتصادي تدل على ذلك.

وأضاف "بدراوي" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن القيادة السياسية قامت بجهود كبيرة خلال الفترة السابقة سواء عن طريق دعم من جانب البنك المركزي بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم أو عن طريق الاستثمارات التي يتم جذبها من الخارج لصالح مصر.

يأتي ذلك بعد أن توقعت وكالة "موديز" العالمية أن يصل نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر إلى 5.6% خلال العام الحالي، مرتفعا إلى 5.8% خلال 2020، بدعم من قرار البنك المركزي المصري بخفض أسعار الفائدة وتراجع معدل التضخم، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي.

كما توقعت شركة "موديز إنفيستوز سيرفيس" التابعة لوكالة "موديز" للتصنيفات الائتمانية العالمية في تقرير لها اليوم الاثنين، أن يواصل البنك المركزي المصري سياسة خفض أسعار الفائدة خلال العام المقبل، بدعم من تراجع معدل التضخم عن المستوى المستهدف.

وكان الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء قد أعلن تراجع معدل التضخم خلال شهر أغسطس الماضي على أساس سنوى ليبلغ 6.7%.
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