برلماني يحذر الحكومة من المساس بدعم المواطن بعد إرجاع 1.8 مليون فرد لـ بطاقات التموين

قال عاطف مخاليف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن عودة مليون و800 ألف فرد لبطاقات التموين مرة أخري، ذلك هؤلاء المواطنين كانوا في طريقهم إلى الظلم، ولكن بعد تكليفات الرئيس السيسي رجع الحق لأصحابه .





وأضاف "مخاليف" في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي بمثابة رب لكل أسرة مصرية يقدر احتياجاتها وينظر إليها ويتخذ قراراته المباشرة لصالحها، محذرًا الحكومة بعدم المساس بدعم المواطن وعدم تصدير العقبات على كاهل الرئيس والعمل بجهد أكبر لنصرة المواطن البسيط.





وتابع النائب قائلا:" الرئيس السيسي رئيس بحجم مصر لسه راجع من محفل دولي أثبت للعالم أجمع أن مصر بلد عظيمة استطاعت خلال سنوات بسيطة أن تحقق مالم يستطيع تحقيقه عشرات من الدول في هذه المدة".





وشدّد النائب على ضرورة أن تقوم الحكومة بعملها على أكمل وجهة وتدع الرئيس السيسي يتفرغ إلى القضايا العالمية.





أتي ذلك بعد أن أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقًا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس الاثنين، تمت عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقى التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.





وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد أنه يتابع بنفسه إجراءات تنقية البطاقات التموينية بعد تضرر البعض بسبب الحذف.



