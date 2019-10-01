تحارب أخطر الأمراض.. فوائد غير متوقعة للحوم الحمراء

يعشق الكثيرون تناول اللحوم الحمراء والإكثار منها، ظنًا منهم بأنها تمد الجسم بالقيم الغذائية المفيدة، ورغم التحذيرات المشددة من أن تناول اللحوم الحمراء أكثر من مرتين في الأسبوع تسبب أمراض جاءت دراسات حديثة لتقف في صف عشاق اللحوم الحمراء.



فقد وجد تحليل مثير للجدل أن تناول ثلاث وجبات من اللحوم الحمراء كل أسبوع يقلل من خطر الإصابة بالسرطان وأمراض القلب والسكري من النوع الثاني، بحسب ما نشرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.



نشر الباحثون 'أحدث دليل على هذا الموضوع' ، استنادًا إلى بيانات من 61 دراسة شملت أكثر من أربعة ملايين شخص حول العالم.



أظهرت النتائج أن تناول ثلاث وجبات أقل من اللحوم الحمراء غير المجهزة كل أسبوع يرتبط بانخفاض خطر الإصابة بالسرطان بنسبة 7 في المائة.



هذا يعني أنه إذا توقف 1000 شخص مقدار استهلاكه من اللحوم ، فستكون هناك سبع حالات أقل لأي شكل من أشكال المرض القاتل السرطانات.