نائبة تركية تشن هجوما شرسا على أردوغان ونظام حكمه.. شاهد

عرض الإعلامي خالد أبوبكر، مقدم برنامج " الحياة اليوم " المذاع على قناة " الحياة"، مقطع فيديو لـ نائبة تركية تجلد فيه سياسة أردوغان ونظامه .



وقالت النائبة التركية في الفيديو:" لن تتمكنوا من تصفية حزب الشعوب الديمقراطي ولا حتى سياساته الديمقراطية، وحزب الشعوب الديمقراطي هو مفتاح الحل الآن في تركيا، واننا حزب يحتضن الجميع دون اقصاء او تمييز أو تهميش، وسوف نواصل نضالنا الديمقراطي ضد تلك السلطة الفاشية الموجودة حاليا في تركيا ".



وعلق الإعلامي خالد أبو بكر قائلا:" أكتر من 100 ألف شخص من مختلف التخصصات محبوسين في تركيا وهناك حالة من القمع يمارسها أردوغان تجاه شعبه".



وتابع خالد ابو بكر:" أردوغان عدو لمصر ويسلط كل إمكانات تركيا من أجل النيل من مصر، والأموال التركية تستخدم من أجل بث الفتنة في مصر ويحتضن على أراضيه كل الكلاب المسعورة التي تريد النيل من مصر ".

