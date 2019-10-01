Advertisements
Advertisements

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
Advertisements
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

انطلاق فعاليات جالمهرجان الرياضى بجامعة الفيوم .. صور

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:58 م
انطلاق فعاليات المهرجان
انطلاق فعاليات المهرجان الرياضى بجامعة الفيوم
Advertisements
نبيل أبو السعود
شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، انطلاق فعاليات المهرجان الرياضى للعام الجامعى 2019/2020 بالحرم الجامعى.

وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدد كبير من الطلاب الجدد والقدامى .

أكد رئيس الجامعة، على أهمية النشاط الرياضي فى الجامعات ودوره فى غرس القيم بين طلابها مشيرًا أن المهرجان هذا العام يختلف عن سابقيه نظرًا للتطور المستمر الحالي فى وسائل التواصل والمعلومات مما يزيد الوعى الثقافى لدى الطالب ويعطى إدارة الجامعة حافزًا للتطوير المستمر لمواكبة اهتمامات الشباب مشيدًا بفكرة مشروع دراجة لكل طالب على مستوى الجامعات المصرية والذى تشارك به جامعة الفيوم حيث يعد محورًا هامًا للحفاظ على اللياقة البدنية للطلاب .

وأيضًا المحافظة على البيئة وتقليل التكدس المرورى بالمحاور الرئيسية بالمحافظة متمنيًا تعميم الفكرة على جميع أسرة الجامعة بحيث تكون الدراجة هى وسيلة الإنتقال داخل وخارج الجامعة مضيفا استعداد الجامعة لتقديم قروض ميسرة للطلاب لتحفيزهم على استخدام الدراجة وممارسة مثل هذا النشاط وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري.

وأضاف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة، أنه خلال اليوم الرياضي تمت مشاركة الطلاب فى عدد من الأنشطة الرياضية ونشاط الجوالة والنشاط التكنولوجى شملت سباق الدراجات وكرة القدم وتنس الطاولة وكرة السرعة وكرة الريشة واكتشاف المواهب الطلابية فى الفنون المختلفة والتعرف على روبوت الجامعة الكاشف للألغام وقياس الضغط والسكر بالدم .

انطلاق فعاليات جالمهرجان الرياضى بجامعة الفيوم .. صور
انطلاق فعاليات جالمهرجان الرياضى بجامعة الفيوم .. صور
انطلاق فعاليات جالمهرجان الرياضى بجامعة الفيوم .. صور
انطلاق فعاليات جالمهرجان الرياضى بجامعة الفيوم .. صور
انطلاق فعاليات جالمهرجان الرياضى بجامعة الفيوم .. صور
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تستعرض تقرير الأنشطة الطلابية خلال النصف الثاني من العام الحالى

انطلاقة للأنشطة الطلابية بالعام الجديد .. وتشديدات من التعليم العالي للاهتمام بها رياضيا وثقافيا واجتماعيا وبـ الجوالة .. وتدشين مسابقات عالمية

جامعة الفيوم تستقبل الطلاب الموهوبين

ترشيحاتنا

ننفرد بنشر كواليس بيان الأهلي الناري ضد رئيس الزمالك

تحمل 850 راكبا.. تفاصيل استقبال مطار القاهرة أكبر طائرة ركاب مدنية في العالم

متجوزين عن حب مش عشان الفلوس .. مروة الأزلي في ظهور نادر مع زوجها سامح الصريطي.. شاهد

اجتماع غامض لإدارة الأهلي

الأهلي في خطر قبل مواجهة الإنتاج الحربي.. ماذا سيفعل فايلر أمام مختار

بسبب بيكيه.. فالفيردي: لا مكان للجدل داخل برشلونة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نسرين إمام فى إطلالات ساحرة.. ومتابعوها: قمر في الكيرلي

العمر مجرد رقم.. قصص 6 أشخاص حققوا الثروة والنجاح والشهرة بعد الـ50

مين أحلى؟.. ليلى علوى وسميرة سعيد بنفس الفستان.. صور