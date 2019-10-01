انطلاق فعاليات جالمهرجان الرياضى بجامعة الفيوم .. صور

شهد الدكتور أحمد جابر شديد رئيس جامعة الفيوم، انطلاق فعاليات المهرجان الرياضى للعام الجامعى 2019/2020 بالحرم الجامعى.



وذلك بحضور الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات وأعضاء هيئة التدريس والعاملين وعدد كبير من الطلاب الجدد والقدامى .



أكد رئيس الجامعة، على أهمية النشاط الرياضي فى الجامعات ودوره فى غرس القيم بين طلابها مشيرًا أن المهرجان هذا العام يختلف عن سابقيه نظرًا للتطور المستمر الحالي فى وسائل التواصل والمعلومات مما يزيد الوعى الثقافى لدى الطالب ويعطى إدارة الجامعة حافزًا للتطوير المستمر لمواكبة اهتمامات الشباب مشيدًا بفكرة مشروع دراجة لكل طالب على مستوى الجامعات المصرية والذى تشارك به جامعة الفيوم حيث يعد محورًا هامًا للحفاظ على اللياقة البدنية للطلاب .



وأيضًا المحافظة على البيئة وتقليل التكدس المرورى بالمحاور الرئيسية بالمحافظة متمنيًا تعميم الفكرة على جميع أسرة الجامعة بحيث تكون الدراجة هى وسيلة الإنتقال داخل وخارج الجامعة مضيفا استعداد الجامعة لتقديم قروض ميسرة للطلاب لتحفيزهم على استخدام الدراجة وممارسة مثل هذا النشاط وذلك في ضوء الاهتمام الذي توليه الدولة بممارسة الرياضة والاهتمام بالصحة العامة للمواطن المصري.



وأضاف الدكتور خالد عطا الله نائب رئيس الجامعة، أنه خلال اليوم الرياضي تمت مشاركة الطلاب فى عدد من الأنشطة الرياضية ونشاط الجوالة والنشاط التكنولوجى شملت سباق الدراجات وكرة القدم وتنس الطاولة وكرة السرعة وكرة الريشة واكتشاف المواهب الطلابية فى الفنون المختلفة والتعرف على روبوت الجامعة الكاشف للألغام وقياس الضغط والسكر بالدم .



