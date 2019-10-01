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فن

بعد تكريمه بـ الجونة.. أحمد فهمى يتحدث عن فضل محمد هنيدى على جيل الشباب.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:35 م
أحمد فهمى
أحمد فهمى
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محمد نبيـل
حرص مهرجان الجونة السينمائى على الإحتفاء بالنجم محمد هنيدى بطريقة خاصة من خلال مقطع مصور يضم عدد كبير من أشهر أعماله.

ويظهر بالفيديو بعض الشخصيات التى زاملت محمد هنيدى فى مشواره، حيث يتحدث المنتج محمد العدل، والمخرج وائل إحسان، عن كواليس العمل معه ومساهمته فى تغيير شكل السينما مع نهاية التسعينيات من القرن الماضى.

كما يؤكد الفنان أحمد فهمى أن محمد هنيدى له فضل كبير على أبناء جيله وأغلب جيل الشباب المتواجد حاليا على الساحة.

الجونة السينمائي، من المهرجانات الرائدة في منطقة الشرق الأوسط، ويهدف إلى عرض مجموعة من الأفلام المتنوعة، ويسعى لخلق تواصل أفضل بين الثقافات، من خلال فن السينما، كما يعمل على وصل صناع الأفلام من المنطقة، بنظرائهم الدوليين، من أجل تعزيز روح التعاون والتبادل الثقافي.

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