متحدث النواب: الدولة تتجه إلى توسيع مظلة محدودي الدخل

قال صلاح حسب الله المتحدث باسم مجلس النواب، إن الدولة تتجه إلى توسيع مظلة محدودي الدخل ومتوسطي الدخل.



وتابع صلاح حسب الله في مداخلة هاتفية في برنامج "حضرة المواطن" المذاع على قناة "الحدث اليوم"، أن مجلس النواب لن يتهاون في استخدام كل أدواته الرقابية لدفع الحكومة لتلبية كل احتياجات المواطن المصري.



وأوضح صلاح حسب الله، أن بنيان الدولة مستقر ومؤسساتها مكتملة بفضل القيادة الحكيمة لرئيس الجمهورية، وأن الدولة دخلت مرحلة جني الثمار ونتاج نجاح الإصلاح الاقتصادي.



أكمل صلاح حسب الله:" المواطنون يستمعون إلى مصطلحات التنمية وانخفاض حجم التضخم وزيادة معدل التنمية، جاء الوقت الي أن تتحول هذه العناوين من وسائل الإعلام إلى واقع يراه المواطنون".