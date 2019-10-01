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توك شو

تشغيلها بكل الوزارات.. أحمد موسى: الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان.. فيديو

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:10 م
أحمد موسى
أحمد موسى
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عمرو ممدوح
طالب الإعلامي أحمد موسى، الوزارات بتشغيل أغاني انتصارات أكتوبر في كل المباني التابع لها، قائلا: "الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان".

وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "عايزين نشتغل على إعلاء الروح الوطنية ورفع الروح المعنوية لدى المصريين".

وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الدعوات التي يتم إطلاقها للنزول في مظاهرات، قائلا: "يابني انت وهو الموضوع انتهى".
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