تشغيلها بكل الوزارات.. أحمد موسى: الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان.. فيديو

طالب الإعلامي أحمد موسى، الوزارات بتشغيل أغاني انتصارات أكتوبر في كل المباني التابع لها، قائلا: "الأغاني الوطنية بتفرس الإخوان".



وأضاف أحمد موسى، في برنامجه «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» قائلا: "عايزين نشتغل على إعلاء الروح الوطنية ورفع الروح المعنوية لدى المصريين".



وأوضح الإعلامي أحمد موسى، أن الدعوات التي يتم إطلاقها للنزول في مظاهرات، قائلا: "يابني انت وهو الموضوع انتهى".