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اقتصاد

التموين: إعادة 1.8 مليون مواطن مستحق للدعم بتكليفات رئاسية

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 07:16 ص
بطاقات تموين
بطاقات تموين
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محمد صبيح
أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، عن إعادة 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموينية بعد تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، بإعادة النظر في ملف تظلمات المواطنين المستحقين للدعم التمويني.

وأوضحت الوزارة في تقرير صادر عنها، أنها مازالت تتلقي تظلمات المواطنين ممن تم استبعادهم في الفترة من فبراير حتي نهاية سبتمبر الماضي عبر المكاتب التابعة للوزارة علي مستوي المناطق والمحافظات، مع الابقاء علي استبعاد غير مستحقي الدعم من منطلق العدالة الاجتماعية.

وقالت الوزارة إن المكاتب والمديريات التابعة مازالت تقوم بإجراءات التظلم للمواطنين وعودة مستحقي الدعم للبطاقة التموينية فورا بعد تقديم المستندات الدالة علي صحة البيانات.
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