استياء بين طلاب الأزهر بسبب تأخر أسماء المستحقين للسكن.. ومدير المدينة: "معرفش حاجة"

اشتكى عدد من طلاب وطالبات جامعة الأزهر من عدم إعلان أسماء المقبولين بالمدينة الجامعية من الحاصلين على تقدير جيد جدا في الفرقة الثانية بجميع الكليات حتى الآن.



عبر الطلاب والطالبات عن استيائهم من عدم إعلان النتيجة والاسماء، علما بأن جامعة الأزهر قررت مسبقا انه سيتم تسكينهم الأربعاء الموافق الثاني من أكتوبر وهو تاريخ الغد.



ومن المقرر أن يسافر الطلاب والطالبات من محافظاتهم صباح غدا الأربعاء تمهيدا لتسكينهم في المدينة الجامعية طبقا لما أعلنته الجامعة، الأمر الذي لم يعرف حقيقته حتى الآن.



كما اشتكي الطلاب والطالبات من سوء التنظيم في التقديم داخل المدينة لمن تم قبولهم وإعلان أسمائهم للسكن، حيث يقف الطلاب طوابير طويلة في حرارة الشمس ويتعامل معهم موظف واحد على حد وصفهم مما يؤدي إلى تأخر سير الطابور وبطء عملية التقديم.



من جانبه، تواصل موقع صدى البلد، مع محمود رزق مدير المدينة الجامعية بجامعة الأزهر، الذي رد بطريقة غير لائقة ونفى علمه بهذا الأمر ولا يعرف حقيقة إعلان الأسماء من عدمه للطلاب ورد قائلا "معرفش حاجة ومبصرحش لحد".



وقرر الدكتور محمد المحرصاوى، رئيس جامعة الأزهر، تسكين طلاب وطالبات الفرقة الثانية بالكليات العملية والنظرية الحاصلين على تقدير "جيد جدا"، وذلك يومي الأربعاء والخميس الموافق 2 و3 أكتوبر المقبل.



ويشمل القرار – حسب بيان المركز الإعلامي بالجامعة- طلاب وطالبات الفرقة الأولى بعد السنة الإعدادية بالكليات العملية، الحاصلين على تقدير "جيد جدا".



وكان رئيس جامعة الأزهر أصدر تعليماته أمس لمسئولي المدن الجامعة، بحل مشكلة طلاب الفرقة الثانية بالكليات من الحاصلين على تقدير "جيد جدا"، حتى يشملهم قرار التسكين، بعد وعده أبنائه وبناته من الطلاب والطالبات، خلال تفقده بعض كليات فرع القاهرة، أمس في أول أيام الدراسة بالعام الجامعي الجديد، بحل مشكلتهم وضمهم إلى قرار التسكين.