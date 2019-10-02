تنفيذا لتكليفات الرئيس.. التموين تعيد 1.8 مليون مواطن على بطاقات التموين.. وبرلمانيون: إلغاء جميع معايير الاستبعاد ضرورة.. وتحذيرات بعدم المساس بدعم المواطن

إرجاع 1.8 مليون مواطن لبطاقات التموين.. برلماني يعلن عن مفاجأة بشأن معايير الاستبعاد

بعد عودة 1.8 مليون لبطاقات التموين.. برلماني يوجهه رسالة خاصة للحكومة

برلماني يحذر الحكومة من المساس بدعم المواطن بعد إرجاع 1.8 فرد لبطاقات التموين

وعلق النائب أيضا على المعيار الخاص بامتلاك الفرد سيارة لاستبعاده من التموين قائلا: "من الممكن أن يكون هذا الشخص اشترى السيارة بالتقسيط أو كاش لاستخدامها كمشروع ربحي له عن طريق برنامج أوبر لإيجاد وسيلة أخرى يتكسب منها، فليس من المعقول استبعاده من التموين بسبب ذلك أيضا".





أعلنت وزارة التموين والتجارة الداخلية، استمرار مكاتب التموين في تلقي التظلمات من المواطنين الذين تم استبعادهم من صرف السلع وفقا لمؤشرات العدالة الاجتماعية وعودة من ثبتت أحقيته للدعم تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، ﻭأنه خلال الفترة من بداية فبراير الماضى وحتى أمس، الاثنين، تم عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية، ﻭأنه جار أيضا تلقي التظلمات لأى مواطن يرى أحقيته للدعم مِن خلال مكاتب التموين فى مختلف المحافظات.وقالت الوزارة إنه تم أيضا استمرار صرف الخبز المدعم لأي مواطن تم استبعاده نتيجة محددات لجنة العدالة الاجتماعية، حيث إن الاستبعاد كان يقتصر على صرف السلع فقط دون الخبز، وأن الجميع يصرفون الخبز المدعم حاليا لحين فحص تظلماتهم وعودتهم أيضا لصرف السلع طالما أنهم من مستحقى الدعم.وشدد الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، على جميع المديريات ومكاتب التموين بتيسير جميع الإجراءات الخاصة بالتظلمات، وأن تكون بالرقم القومى والمستند الدال على صحة بيانات التظلم فقط ﻭأنه بمجرد قيام المديريات بإرسالها إلى الوزارة يتم عودة أى شخص ثبت أحقيته لصرف السلع.بدوره، طالب محمد بدراوي، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، بإلغاء جميع المعايير التي وضعتها الوزارة بشأن استبعاد المواطنين ووضع معايير واحد للاستبعاد وهو الدخل فقط.وقال محمد بدراوي،" في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن المعايير التي وضعت في استبعاد المواطنين غير صحيحة ولابد من إلغائها، حيث إنها ضد مصلحة المواطن في اعتمادها على الممتلكات وفاتورة الكهرباء وغيرها من معايير تدخل في إشكاليات كبيرة.وأضاف عضو لجنة الشئون الاقتصادية بالبرلمان أن هناك بعضا من المواطنين الذين يسكنون في محافظات الصعيد والمحافظات الأخرى يسجلون لديهم عدادا كهربائيا واحدا بالمنزل، وذلك يجعل فاتورة الكهرباء كبيرة وليس من المعقول استبعاد هؤلاء المواطنين لذلك الأسباب.وأشاد النائب بجهود الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في إطلاق تكليفات مباشرة لرد المواطنين الذين تم استبعادهم مرة أخرى ونتج عنه إرجاع مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع مرة أخرى تنفيذًا لتلك التوجيهات.ووجه النائب رسالة خاصة للحكومة بالتراجع عن هذه المعايير فورًا واعتماد معيار الدخل فقط وعرضه على اللجنة الوزارية ومن ثم الرئيس عبد الفتاح السيسي.كما أشاد حسن السيد، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي التي تجلت في عودة مليون و800 ألف فرد على بطاقات التموين لصرف السلع التموينية مرة أخرى، وجار تلقي التظلمات لأي مواطن يرى أحقيته للدعم من خلال مكاتب التموين على حسب قرار وزارة التموين.وقال حسن السيد، في تصريحات لـ"صدى البلد"، إن تكليفات الرئيس السيسي لوزارة الكهرباء دلالة واضحة على أنه يشعر تمامًا بالمواطن البسيط، وذلك انتدابا لمظلة الحماية المدنية التي أطلقها الرئيس في السابق وترجمة حقيقية على أرض الواقع لما يكنه الرئيس عبد الفتاح السيسي للمواطن.ووجه النائب رسالة لوزارة التموين والحكومة بضرورة إعادة النظر في المعايير الموضوعة لاستبعاد المواطنين من بطاقات التموين، حيث تحتوي على معايير تضيف إشكاليات تؤدي إلى ظلم شريحة كبيرة من المواطنين.وقال عاطف مخاليف، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، إن المليون و800 ألف فرد الذين عادوا لبطاقات التموين مرة أخرى، كانوا في طريقهم إلى الظلم، ولكن بعد تكليفات الرئيس السيسي رجع الحق لأصحابه.وأضاف عاطف مخاليف، في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن الرئيس السيسي بمثابة رب لكل أسرة مصرية يقدر احتياجاتها وينظر إليها ويتخذ قراراته المباشرة لصالحها، محذرًا الحكومة بعدم المساس بدعم المواطن وعدم تصدير العقبات على كاهل الرئيس والعمل بجهد أكبر لنصرة المواطن البسيط.وتابع النائب قائلا: "الرئيس السيسي رئيس بحجم مصر لسه راجع من محفل دولي أثبت للعالم أجمع أن مصر بلد عظيمة استطاعت خلال سنوات بسيطة أن تحقق ما لم يستطع تحقيقه عشرات من الدول في هذه المدة".وشدد على ضرورة أن تقوم الحكومة بعملها على أكمل وجه وتدع الرئيس السيسي يتفرغ إلى القضايا العالمية.