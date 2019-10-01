المسرح ودوره فى تنشئة الشباب بثقافة الفيوم

تواصل الهيئة العامة لقصور الثقافة تقديم باقة متنوعة من الأنشطة الفنية والثقافية بفرع ثقافة الفيوم، حيث عقد بيت ثقافة سنورس محاضرة بعنوان "المسرح ودوره فى تنشئة الشباب" ألقاها الأديب سيد لطفي.



تحدث خلالها عن أهمية المسرح فى تنمية الوعي لدى الشباب من خلال عروض مسرحية تتناسب مع الأجيال المختلفة سواء الأطفال أو الشباب، مع تقديم إرشادات توعوية أو أهداف معينة تؤكد على قيم وعادات المجتمع، كما تطرق إلى اهتمام الدولة بهذا الشأن وتنمية المواهب في المسرح.



نظم قسم ثقافة الطفل بالفرع يوم ثقافي لأطفال مدرسة المنشية الابتدائية، تضمن مسابقات ثقافية للأطفال مع سرد قصة "سر المسطرة"، وفي الختام تم الاستماع لمواهب الأطفال، كما عقدت مكتبة الفيوم العامة مع طلبة الفرقة الثانية لمعهد الخدمة الاجتماعية بالسادس من أكتوبر جلسة عمل تناولوا فيها مفهوم الخدمة الاجتماعية وأهميتها في المجتمع بمشاركة الدكتوره آية أحمد إلى جانب التوعية بدور الجمعيات الأهلية وما يمكنها أن تقدمه وتساعد به الدولة للرقى بالمجتمع وتوعية الجماهير.