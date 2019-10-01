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أخبار البلد

بدء احتفالية نصر أكتوبر بنقابة الصحفيين

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:27 م
احتفالية نصر أكتوبر
احتفالية نصر أكتوبر
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حمادة خطاب
بدأت منذ قليل احتفالية نصر أكتوبر التى تنظمها نقابة الصحفيين بحضور لفيف من الصحفيين والشخصيات العامة.

ويعقب الاحتفالية تكريم النقابة لعدد من رموز حرب أكتوبر على هامش احتفاليتها بذكرى النصر المجيدة وسيتم تكريم اسم الفريق سعد الدين الشاذلى رئيس أركان حرب القوات المسلحة فى حرب أكتوبر وتكريم اسم الفريق إبراهيم العرابى رئيس أركان حرب القوات المسلحة الأسبق وقائد الفرقة ١٢ مدرعات إبان حرب أكتوبر.

والفريق أركان حرب السيد حمدى القائد الأسبق لسلاح الدفاع الجوى وأحد ابطال الحرب، وكذلك سيتم تكريم الإعلامى الكبير حمدى الكنيسى رئيس الإذاعة المصرية الأسبق، والذى كان مراسلًا حربيا فى للإذاعة آئنذاك .
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