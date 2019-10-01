طلعوا زبالة وخونة.. إرهابي يعترف بتخلي قيادات الإخوان عن أنصارها.. شاهد

عرض الإعلامي خالد أبو بكر تسريبا صوتيا يفضح جماعة الإخوان الإرهابية، وطريقة حديث عناصر الإخوان مع بعضهم البعض عن الشارع المصري ويفضح تآمرهم على الدولة المصرية ودعواتهم للتظاهر.



وعرض خالد ابو بكر في برنامجه " الحياة اليوم"، المذاع على قناة " الحياة"، مكالمة سرية بين الإرهابي أسامة عمر وبين أحد القيادات الإخوانية المتواجدة على الأرض:" فيه زمايل قالوا ان في ناس قالولنا شوفولكوا سكة للهرب عن طريق السودان وأنها أوامر من القيادات الكبيرة ".



وتابع الإرهابي في التسجيل:" الإخوان طلعوا زبالة وخونة وضحكوا علينا، ومعملوش حاجة والخراب هما السبب فيه ".

