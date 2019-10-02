البترول: مشروع جديد لرقمنة وتحديث القطاع

تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية علي تنفيذ مشروع تطوير وتحديث القطاع البترولي حاليًا.
وقالت الوزارة في تقرير لها، إن المشروع يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع.
أشارت إلي أن البرنامج يقوم بدعم التحول الرقمى وميكنة الأعمال بما يسهم في زيادة الشفافية والقضاء علي الفساد، ضمن اجراءات تحديث القطاع.
وذكرت أنه جار تنفيذ النظام الموحد لإدارة موارد وأصول القطاع (ERP) في إطار البرنامج السابع بالمشروع وربط نظم المعلومات والبيانات بالشركات البترولية تحت مظلة هذا النظام لتحسين وزيادة ميكنة دورة الأعمال بما يحقق أعلى درجات الشفافية والكفاءة.