البترول: مشروع جديد لرقمنة وتحديث القطاع

تعكف وزارة البترول والثروة المعدنية علي تنفيذ مشروع تطوير وتحديث القطاع البترولي حاليًا.





وقالت الوزارة في تقرير لها، إن المشروع يتبنى تطبيق أفضل النظم والأساليب عالميا لتحقيق المزيد من الشفافية وتعزيز الكفاءة في أنشطة القطاع.





أشارت إلي أن البرنامج يقوم بدعم التحول الرقمى وميكنة الأعمال بما يسهم في زيادة الشفافية والقضاء علي الفساد، ضمن اجراءات تحديث القطاع.



