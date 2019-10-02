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رياضة

بث مباشر.. مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا

الأربعاء 02/أكتوبر/2019 - 06:45 ص
مباراة برشلونة وإنتر
مباراة برشلونة وإنتر ميلان
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حسام الحارتي
يقدم لكم موقع صدى البلد خدمة البث المباشر لمباراة برشلونة وإنتر ميلان ، في دوري أبطال أوروبا ، ضمن منافسات دور المجموعات غدا " الأربعاء"، ومن المتوقع أن تشهد مباراة برشلونة وإنتير ميلان أحداثا مثيرة، ويستطيع زوارنا مشاهدة المباراة بث مباشر في دوري أبطال أوروبا، عبر الرابط المرفق في الخبر.

موعد مباراة برشلونة وإنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة

تقام مباراة برشلونة وإنتر ميلان في تمام الساعة التاسعة مساء بملعب كامب نو

بث مباشر مباراة برشلونة وإنتر ميلان

من المقرر أن تذاع مباراة برشلونة وإنتر ميلان عبر قناة بي إن سبورت 2.

مباراة برشلونة ضد إنتر ميلان

وتشهد مباراة برشلونة ومنافسة إنتر ميلان في دوري أبطال أوروبا ، ضمن منافسات دور المجموعات منافسة قوية بين كلا الفريقين حيث يسعى كلاهما إلى تحقيق الفوز وتخطي عقب الأخر.
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