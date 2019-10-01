مكتب استشاري فرنسي لتطوير مبنى الركاب 1 بمطار القاهرة‪

اختارت شركة ميناء القاهرة الجوي برئاسة المهندس أحمد فوزي، اليوم الثلاثاء، مكتب استشاري فرنسي للقيام بأعمال تطوير مبنى الركاب رقم 1 والمعروف بالمطار القديم، وذلك من بين 3 شركات كبرى تقدمت للمناقصة "فرنسية وهولندية وأمريكية".



قالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن المكتب الاستشاري الفرنسي الفائز سوف يبدأ عمل التصميمات والتطوير بالمبني لتقديم خدمة فائقة الجودة للركاب والرحلات الدولية والداخلية، وإنشاء أعمال التوسعة والتطوير لزيادة الطاقة الاستيعابية للمبنى.



وأضافت المصادر، أن شركة ميناء القاهرة الجوي تستعد من ناحية أخرى إلى طرح كراسة الشروط الخاصة بإنشاء مبنى الركاب رقم 4 الجديد بالمطار وذلك خلال 90 يوما بطاقة استيعابية قد تصل إلى 15 مليون راكب سنويا، في إطار الخطة المستقبلية لتطوير وتوسعة المطار ومن المتوقع أن يتم إنشاء المبني خلال الـ 4 سنوات المقبلة.