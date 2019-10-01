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تعليم

التعليم العالي: مدة الدراسة بالجامعات التكنولوجية 3 و5 سنوات

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 09:26 م
وزارة التعليم العالي
وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
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البهي عمرو
قال الدكتور أحمد الحاوي، رئيس صندوق تطوير التعليم التابع لمجلس الوزراء ومستشار وزير التعليم العالي إن التخصصات المطلوبة، لـ الجامعات التكنولوجية هى التخصصات الزراعية والعلوم الصحية والتجارية والسياحة والفنادق.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية، ببرنامج " مانشيت" المذاع على قناة " أون إى" تقديم الإعلامية رانيا هاشم، أن تلك التخصصات تعتمد على الأشياء العملية أكثر من النظرية.

وأشار إلى أن مدة الدراسة فى الجامعة، تكون 5 سنوات و3 سنوات، وأن الطالب الفنى يحصل على بكالوريوس تجارة بعد انتهاء فترة الدراسة.

وأوضح، أن الجامعات فى المستقبل ستحدد بلوائح فى المستقبل امكانية خريجي الجامعات التكنولوجيا من استكمال الدراسات العليا.

وأشار إلى أن هناك اقبالا كبيرا من الطلاب على تلك الجامعات، وأكد أن التجربة مستمرة.
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