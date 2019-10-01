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أخبار العالم

شاهد .. توكل كرمان لا تعرف إذا كان الرجل ذكر أم أنثى .. ومغردون: ‏‎‎تقصد زوجها

الثلاثاء 01/أكتوبر/2019 - 10:35 م
توكل كرمان
توكل كرمان
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محمد بدران
سخر الكاتب السعودى طراد الأسمري، من الناشطة اليمنية توكل كرمان، وذلك عن مقطع فيديو لها على قناة الجزيرة القطرية"

حيث ظهرت توكل كرمان أثناء اللقاء وهي تتلعثم ولاتعرف كيف تفرق بين الرجل والانثى، قائلة "يهمنى كثيرًا بأن الرجل كان ذكرًا أم أنثى ما الذى قدمه في هذا المرحلة".

وعلق الكاتب السعودى طراد الاسمري على صفحته بموقع التواصل "تويتر" ساخرا من توكل كرمان "‏الرجل ذكر أو أنثى !🤓"

وحازت مقطع الفيديو على إعجاب عدد كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:

‏‎العلف سوء كان برسيم وا قات هذي نتيجته.

‏‎مش قادرة أتخيل إن واحدة جاهلة جهولة زي دي تخرب دولة بحالها وكمان تاخد جايزة نوبل.

‏‎‎دي راجل ولا ست، ‏‎سمك لبن تمر هندي، ‏‎‎تقصد زوجها، ‏‎‎الله ياخذها قل امين🙏🏻 ‏‎هذا قبل السمكرة ولا بعدها.

‏‎الشيى المستغرب له كيف حصلة على جائزة نوبل هذي الادميه صراحه الجائزة هذي صارة مشبوهه.

‏‎‎أهم شيء فهمت إن كان ذكر أو أنثى...😂😂"

شاهد .. توكل كرمان لا تعرف إذا كان الرجل ذكر أم أنثى .. ومغردون: ‏‎‎تقصد زوجها
شاهد .. توكل كرمان لا تعرف إذا كان الرجل ذكر أم أنثى .. ومغردون: ‏‎‎تقصد زوجها
شاهد .. توكل كرمان لا تعرف إذا كان الرجل ذكر أم أنثى .. ومغردون: ‏‎‎تقصد زوجها
شاهد .. توكل كرمان لا تعرف إذا كان الرجل ذكر أم أنثى .. ومغردون: ‏‎‎تقصد زوجها
شاهد .. توكل كرمان لا تعرف إذا كان الرجل ذكر أم أنثى .. ومغردون: ‏‎‎تقصد زوجها
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